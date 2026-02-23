Я нашел ошибку
Главные новости:
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Почти 40% жителей России готовятся к сдаче экзаменов с помощью репетиторов

188
Почти 40% жителей России готовятся к сдаче экзаменов с помощью репетиторов

Февраль традиционно становится актуальным месяцем по поиску репетиторов для тех, кто готовится к ЕГЭ и ОГЭ. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» выяснили, как жители России готовятся к экзаменам и улучшают успеваемость с помощью репетиторов. С полученными данными ознакомились «Известия».

По результатам опроса, 28% респондентов либо уже занимаются с репетитором, либо планируют начать занятия в ближайшее время. При этом подготовка к государственным экзаменам остается главной целью для 37% участников исследования. 31% опрошенных хотят повысить текущую успеваемость, а каждый четвертый (25%) намерен заниматься с репетитором для углубленного изучения предмета.

Поддержка текущего обучения важна для 19% респондентов, освоение нового предмета или навыка — для 17%. Только 16% опрошенных пользуются услугой репетитора для подготовки к важным контрольным и аттестациям, в то же время для 15% респондентов важно расширение кругозора с помощью дополнительных занятий.

Самой востребованной дисциплиной для репетиторства стала математика — к репетиторам по этому направлению обращаются 48% опрошенных. На втором месте — иностранные языки с долей 44%. Русский язык интересует 29% опрошенных, физику и химию выбирает каждый пятый (20%). Программирование и IT тоже достаточно популярны — к специалистам в этой области обращаются 15% опрошенных. В то же время к услугам репетиторов по гуманитарным предметам обращаются 12% респондентов.

В поиске педагога для дополнительных занятий жители России доверяют личному опыту: рекомендации друзей, коллег и родственников важны для половины опрошенных (50%). При этом каждый третий (33%) полагается на рекомендации школьных учителей и родителей других детей. Примечательно, что 34% опрошенных пользуются услугами репетиторов, найденных через онлайн-рекламу.

При выборе формата занятий большинство отдает предпочтение офлайн-урокам (46%). Онлайн-формат также востребован — 28% предпочитают дистанционные занятия один на один. Самостоятельное обучение с проверкой заданий от репетитора выбирают 11% респондентов, а групповые форматы интересуют лишь 14% опрошенных.

Многие респонденты обращают внимание на стоимость занятий у репетиторов. 61% респондентов закладывает на занятия до 10 тыс. рублей в месяц. Только 11% опрошенных готовы тратить свыше 15 тыс. рублей. Средний месячный бюджет составляет 11,2 тыс. рублей, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра заметно выше — 14,8 тыс. и 12,5 тыс. рублей соответственно.

