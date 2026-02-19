Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шенталинском районе задержали пьяного угонщика

184
В Шенталинском районе задержали пьяного угонщика

10 февраля текущего года оперуполномоченные ОМВД России по Шенталинскому району узнали, что по сельским поселениям на обслуживаемой ими территории управляя чужим автомобилем ездит пьяный местный житель. Полицейские незамедлительно доложили информацию в дежурную часть и связались по телефону с собственником предположительно похищенного транспортного средства. Мужчина 1958 года рождения подтвердил, что его машина отсутствует на месте парковки и обратился к полицейским за помощью в ее розыске.

Оперуполномоченные уголовного розыска при содействии сотрудников районного отделения Госавтоинспекции при объезде сельских поселений в течение часа обнаружили и остановили движущийся по трассе автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым.

Ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и угон безработный 34-летний водитель транспортного средства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пояснил полицейским, что во время застолья, когда его приятель уснул, воспользовался ключами, которые находились на панели управления автомобиля и решил покататься.

Медицинское освидетельствование задержанного показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму.

В отделе полиции местного жителя проверили по имеющимся учетам и установили, что в июле 2023 года за грубое нарушение ПДД РФ приговором суда он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

Отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В настоящее время подозреваемый дал дознавателю подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего для объективной правовой оценки случившегося — в том числе на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Автомобиль сотрудники полиции вернули законному владельцу.

Теги: БДД

