Главные новости:
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок

В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок

Еще одно из ДТП 24 января произошло в 20:15 в Ленинском районе города Самары. 39-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Camry, двигалась по Волжскому проспекту в направлении Студенческого переулка. В пути следования, возле д. №3, не выбрала безопасную дистанция до впереди движущегося транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 39-летней женщины, которая стояла на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении. 12-летний ребенок-пассажир автомобиля Ford Focus бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, отпущен.

