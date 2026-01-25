В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок

Еще одно из ДТП 24 января произошло в 20:15 в Ленинском районе города Самары. 39-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Camry, двигалась по Волжскому проспекту в направлении Студенческого переулка. В пути следования, возле д. №3, не выбрала безопасную дистанция до впереди движущегося транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 39-летней женщины, которая стояла на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении. 12-летний ребенок-пассажир автомобиля Ford Focus бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, отпущен.