Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу

124
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.

В рамках всероссийских юниорских соревнований по боксу памяти Н.Ф.Семизорова на призы С.А.Онищенко и «Спартака» в тольяттинском спорткомплексе «Акробат» прошел мастер-класс по боксу.

Мероприятие провели Алексей Лезин - заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Вахид Аббасов - мастер спорта международного класса, уроженец Самарской области, чемпион Европы, Ильдар Минсафин - мастер спорта, спортсмен тольяттинской СШОР №11 «Бокс».

Участники мастер-класса, юные  спортсмены Самарской области, не только наблюдали за мастерством боксеров, но и провели с ними совместную тренировку.

 

Фото: Александр Барсуков/Самарский спорт 

Теги: Тольятти

