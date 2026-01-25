В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу

В рамках всероссийских юниорских соревнований по боксу памяти Н.Ф.Семизорова на призы С.А.Онищенко и «Спартака» в тольяттинском спорткомплексе «Акробат» прошел мастер-класс по боксу.

Мероприятие провели Алексей Лезин - заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Вахид Аббасов - мастер спорта международного класса, уроженец Самарской области, чемпион Европы, Ильдар Минсафин - мастер спорта, спортсмен тольяттинской СШОР №11 «Бокс».

Участники мастер-класса, юные спортсмены Самарской области, не только наблюдали за мастерством боксеров, но и провели с ними совместную тренировку.

Фото: Александр Барсуков/Самарский спорт