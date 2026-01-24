Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки

В Тольятти тесное взаимодействие полицейских и работника банковского учреждения помогло спасти пенсионера от хищения аферистами 800 тысяч рублей.

В Управлении МВД России по городу Тольятти в рамках акции «Им благодарна полиция» состоялась торжественная церемония награждения. Благодарственную грамоту вручили ведущему менеджеру по работе с клиентами банковского учреждения Марии Вячеславовне Карташовой — за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.

События развивались ставшим уже классическим способом: пенсионеру позвонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников банка. Аферисты убедили женщину, что её сбережения под угрозой, и буквально «по шагам» проинструктировали, как снять деньги со счёта и перевести их на «безопасный» счёт. Поверив злоумышленникам, пожилая женщина пришла в банк и попыталась осуществить операцию.

Сотрудник банка Мария Вячеславовна, опираясь на знания, полученные на регулярных обучающих лекциях полицейских, сразу заподозрила неладное. Она задала клиенту уточняющий вопрос о цели снятия такой крупной суммы. Услышав ответ, полностью совпадавший с типичной схемой мошенников, Мария Вячеславовна незамедлительно вызвала полицию и приостановила операцию.

«Действуя по алгоритму, разработанному полицейскими и доведённому до всех работников банка, я поняла: ситуация подозрительная. Всё это время женщине продолжали звонить и диктовать инструкции. Только после приезда полицейских она осознала и поверила, что едва не стала жертвой обмана», — поделилась Мария Вячеславовна.

Вручая благодарственное письмо, начальник Управления полковник полиции Илдар Чагаев отметил: мошенничество можно предотвратить, если соблюдать базовые правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

