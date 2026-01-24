Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудница банка Мария Карташова награждена Благодарственной грамотой за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.
Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки
В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной ее образования.
Вячеслав Федорищев поздравил военных 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной со дня образования 
Каток в парке 50-летия Октября работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
В Кировском районе Самары открыты катки для активного отдыха всей семьей
Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля, подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов.
В губернии усилен контроль за работой общественного транспорта в морозы
Отпевать кремированных людей в РПЦ не запрещено, рассказал протоиерей Александр Абрамов.
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных
23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов. В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии.
Умер один из старейших сотрудников администрации Самары Юрий Выборнов 
В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного  приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области.
В СК России отмечается необходимость привлечения к ответственности судьи из Самары за вынесение оправдательного приговора
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси, если требуется очное присутствие на рабочем месте при сильных морозах.
В ГД предложили оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки

101
Сотрудница банка Мария Карташова награждена Благодарственной грамотой за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.

В Тольятти тесное взаимодействие полицейских и работника банковского учреждения помогло спасти пенсионера от хищения аферистами 800 тысяч рублей.

В Управлении МВД России по городу Тольятти в рамках акции «Им благодарна полиция» состоялась торжественная церемония награждения. Благодарственную грамоту вручили ведущему менеджеру по работе с клиентами банковского учреждения Марии Вячеславовне Карташовой — за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.

События развивались ставшим уже классическим способом: пенсионеру позвонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников банка. Аферисты убедили женщину, что её сбережения под угрозой, и буквально «по шагам» проинструктировали, как снять деньги со счёта и перевести их на «безопасный» счёт. Поверив злоумышленникам, пожилая женщина пришла в банк и попыталась осуществить операцию.

Сотрудник банка Мария Вячеславовна, опираясь на знания, полученные на регулярных обучающих лекциях полицейских, сразу заподозрила неладное. Она задала клиенту уточняющий вопрос о цели снятия такой крупной суммы. Услышав ответ, полностью совпадавший с типичной схемой мошенников, Мария Вячеславовна незамедлительно вызвала полицию и приостановила операцию.

«Действуя по алгоритму, разработанному полицейскими и доведённому до всех работников банка, я поняла: ситуация подозрительная. Всё это время женщине продолжали звонить и диктовать инструкции. Только после приезда полицейских она осознала и поверила, что едва не стала жертвой обмана», — поделилась Мария Вячеславовна.

Вручая благодарственное письмо, начальник Управления полковник полиции Илдар Чагаев отметил: мошенничество можно предотвратить, если соблюдать базовые правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО 
 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
23 января 2026, 14:49
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь... Новости Тольятти
517
Все 17 участников воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство.
22 января 2026, 23:35
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Все 17 участников воскресного концерта 25 января выросли в Тольятти и возвращаются на зимние каникулы, чтобы подарить землякам свое мастерство. Общество
518
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
21 января 2026, 20:35
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы. Происшествия
711
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
382
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
446
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
421
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
564
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
1495
Весь список