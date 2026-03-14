Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда дальнего следования, изменении маршрута или замене состава, сообщил Минтранс РФ.

Минтранс России утвердил изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, пишет Прайм.

"Изменения также обязывают перевозчика оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в поездке", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

"Перевозчик в свою очередь должен в обязательном порядке направить уведомление об отмене поезда, об изменении маршрута следования или о замене железнодорожного подвижного состава", - сообщает Минтранс.