Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах.
В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах.
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
14 марта в Самарской области открывается первенство России по русским шашкам.
В Камышлинском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону.
Температура воздуха 15 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
Стало известно, какие мосты в Самарской области может затопить во время весеннего половодья

В Самарской области активно готовятся к весеннему половодью. Стало известно, какие мостовые сооружения могут оказаться под водой.

«Особое внимание — пяти низководным затапливаемым мостам в Большеглушицком, Красноярском и Пестравском районах. При подъеме воды на них демонтируют перильные ограждения, чтобы избежать повреждения конструкций», — сообщили в областном правительстве.

В зоне особого внимания специалистов во время половодья — почти 7 000 км трасс, более 7,9 тысячи водопропускных труб и 477 искусственных сооружений, пишет 63.ру.

Паводковая ситуация в регионе может обостриться уже в ближайшее время. Такой прогноз озвучили на днях участники комиссии по предупреждению и ликцидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Традиционно под угрозой затопления оказываются 25 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях. Это Красноярский, Ставропольский, Красноармейский, Волжский, Сызранский, Хворостянский районы, а также Тольятти.

В начале марта синоптики также опубликовали прогноз половодья на весну 2026 года. Максимальные уровни на большинстве рек ожидаются в пределах и на 20-180 см выше среднемноголетних значений, вскрытие рек — конец третьей декады марта-первая декада апреля (в пределах среднемноголетних дат).

Очищение ото льда Саратовского водохранилища прогнозируется во второй декаде апреля, Куйбышевского — третья декада апреля (в пределах среднемноголетних дат).

