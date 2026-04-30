Ежегодная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» продолжается в Самарской области

С 10 апреля в 23-х муниципальных образованиях Самарской области стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика», организованная благотворительным фондом «Память поколений».

«Серебряные» добровольцы активно распространяют значки «Красная гвоздика» на улицах городов, районов, в парках и на общественных мероприятиях нашей области. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации, в руках они держат боксы для сбора пожертвований. Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по электронному QR-коду.

Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители нашей области могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение, а также другие медицинские нужды.

Координаторы делятся впечатлениями о реализации акции у себя в муниципальных образованиях:

«Отряд «Добрые сердца» г.о. Сызрань в 7-й раз участвует в Акции. По сравнению с первыми годами проведения Акции в городе Сызрани, горожане положительно откликаются на участие в ней. В 2026 году Акцию поддержали МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи», Западное ТУ «Навигаторы детства», городская организация «Общество инвалидов», ГБУ СО «Дом социального обслуживания «Сызранский» и БФ «Люди города», - рассказывает Наталья Комкова, координатор отряда.

«В Большеглушицком районе акция «Красная Гвоздика» в самом разгаре. «Серебряные» волонтёры отряда «Активисты» объясняют значение акции, все граждане нашего района относятся с пониманием, и с удовольствием приобретают памятные значки за символические пожертвования», - рассказывает Надежда Черкашина, координатор отряда.

«Акция «Красная гвоздика» в Борском районе проходит активно, люди заинтересованы, сотрудники приглашают прийти в организации, люди с удовольствием принимают участие», - делится Наталия Петрова, координатор отряда.

Каждый житель Самарской области может присоединиться к акции. Если встретите волонтеров на улицах своего города, обязательно примите участие и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!

Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Он объединяет тех, кто выходит на улицы, чтобы помогать, и тех, кто, надевая гвоздику, говорит: «Спасибо!» Радостно, что с годами этот символ собирает вокруг себя все больше людей. Присоединяйтесь – любое пожертвование имеет значение.

Координатором акции на территории Самарской области выступает СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в партнерстве с СамРО ВОД «Волонтёры Победы».