Ежегодная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» продолжается в Самарской области

 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Ежегодная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» продолжается в Самарской области

С 10 апреля в 23-х муниципальных образованиях Самарской области стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика», организованная благотворительным фондом «Память поколений».  

 «Серебряные» добровольцы активно распространяют значки «Красная гвоздика» на улицах городов, районов, в парках и на общественных мероприятиях нашей области. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации, в руках они держат боксы для сбора пожертвований. Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по электронному QR-коду.

Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители нашей области могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение, а также другие медицинские нужды.

Координаторы делятся впечатлениями о реализации акции у себя в муниципальных образованиях:

«Отряд «Добрые сердца» г.о. Сызрань в 7-й раз участвует в Акции. По сравнению с первыми годами проведения Акции в городе Сызрани, горожане положительно откликаются на участие в ней. В 2026 году Акцию поддержали МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи», Западное ТУ «Навигаторы детства», городская организация «Общество инвалидов», ГБУ СО «Дом социального обслуживания «Сызранский» и БФ «Люди города», - рассказывает Наталья Комкова, координатор отряда.

«В Большеглушицком районе акция «Красная Гвоздика» в самом разгаре. «Серебряные» волонтёры отряда «Активисты» объясняют значение акции, все граждане нашего района относятся с пониманием, и с удовольствием приобретают памятные значки за символические пожертвования», - рассказывает Надежда Черкашина, координатор отряда.

«Акция «Красная гвоздика» в Борском районе проходит активно, люди заинтересованы, сотрудники приглашают прийти в организации, люди с удовольствием принимают участие», - делится Наталия Петрова, координатор отряда.

Каждый житель Самарской области может присоединиться к акции. Если встретите волонтеров на улицах своего города, обязательно примите участие и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!

Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Он объединяет тех, кто выходит на улицы, чтобы помогать, и тех, кто, надевая гвоздику, говорит: «Спасибо!» Радостно, что с годами этот символ собирает вокруг себя все больше людей. Присоединяйтесь – любое пожертвование имеет значение.

Координатором акции на территории Самарской области выступает СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в партнерстве с СамРО ВОД «Волонтёры Победы».

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
