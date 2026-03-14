Квартиры в новостройках Самары подорожали, а на вторичном рынке жилье стало дешевле

Квартиры в новостройках подорожали, а вот на вторичном рынке жилье стало дешевле. Как всего за три месяца изменились цены на недвижимость в Самарской области, можно судить из данных, опубликованных Самарастатом.

«В среднем 1 квадратный метр жилья на первичном рынке недвижимости региона в конце четвертого квартала 2025 года стоил 139 026 рублей, а на вторичном — 112 944 рубля. Для сравнения в третьем квартале 2025-го средняя цена 1 квадратного метра первички была 136 585 рублей, а вторички — 113 198 рублей», — подсчитали в ведомстве.

При этом за год стоимость недвижимости в Самарской области выросла еще больше.

Условное разделение квартир на «элитки», «улучшенки», «типовые» и низкого качества прописано Росстатом. Этой методологий и пользуются самарские статистики при выборочном наблюдении на ценами на жилье, пишет 63.ру.