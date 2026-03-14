В Ставропольском районе в ДТП пострадали два водителя и 77-летняя пассажирка

В Ставропольском районе 13 марта в 20:35. произошло ДТП. 42-летний водитель автомобиля Lada Vesta, осуществляя движение по автодороге «Тольятти-Ташелка» в направлении г. Тольятти, на 18,15 км данной автодороги, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где данный маневр запрещен), допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Оба водителя и пассажир автомобиля Hyundai Solaris – 77-летняя женщина с травмами доставлены в медицинское учреждение.