Самарская область примет ежегодные всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита»

Самарская область примет ежегодные всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита». В 2026 году соревнования отмечают юбилей: они состоятся в 25-й раз. Турнир примет самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого.

Всероссийский турнир по танцам на льду «Кумпарсита» посвящен знаменитому танго — показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта. В этом году победе Горшкова и Пахомовой на Олимпиаде исполняется 50 лет. Миссия соревнований - сохранение памяти о легендарных фигуристах и передача победных традиций отечественного фигурного катания от поколения к поколению.

Расписание соревнований:

19 марта | 14:00

3-й разряд, паттерн танец №1, №2

19 марта | 14:30

2-й разряд, паттерн танец №1 «Рокер-Фокстрот»

19 марта | 16:15

2-й разряд, паттерн танец №2 «Танго»

19 марта | 18:00

1-й разряд, паттерн танец «Звездный вальс»

19 марта | 20:15

1-й разряд, паттерн танец «Квикстеп»

20 марта | 12:00

3-й разряд, произвольный танец

20 марта | 12:20

2-й разряд, произвольный танец

20 марта | 14:50

1-й разряд, произвольный танец

20 марта | 17:50

мастера спорта, ритм танец

20 марта | 18:35

парад открытия

20 марта | 19:15

кмс, ритм танец

21 марта | 12:00

кмс, произвольный танец

21 марта | 16:00

мастера спорта, произвольный танец

Вход свободный при наличии мест. (0+)

Фото: минспорта СО