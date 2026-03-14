Самарская область примет ежегодные всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита»

Самарская область примет ежегодные всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита». В 2026 году соревнования отмечают юбилей: они состоятся в 25-й раз. Турнир примет самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого.
Всероссийский турнир по танцам на льду «Кумпарсита» посвящен знаменитому танго — показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта. В этом году победе Горшкова и Пахомовой на Олимпиаде исполняется 50 лет. Миссия соревнований - сохранение памяти о легендарных фигуристах и передача победных традиций отечественного фигурного катания от поколения к поколению.
Расписание соревнований:
19 марта | 14:00
3-й разряд, паттерн танец №1, №2
19 марта | 14:30
2-й разряд, паттерн танец №1 «Рокер-Фокстрот»
19 марта | 16:15
2-й разряд, паттерн танец №2 «Танго»
19 марта | 18:00
1-й разряд, паттерн танец «Звездный вальс»
19 марта | 20:15
1-й разряд, паттерн танец «Квикстеп»
20 марта | 12:00
3-й разряд, произвольный танец
20 марта | 12:20
2-й разряд, произвольный танец
20 марта | 14:50
1-й разряд, произвольный танец
20 марта | 17:50
мастера спорта, ритм танец
20 марта | 18:35
парад открытия
20 марта | 19:15
кмс, ритм танец
21 марта | 12:00
кмс, произвольный танец
21 марта | 16:00
мастера спорта, произвольный танец
Вход свободный при наличии мест. (0+)
