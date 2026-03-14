В Госдуме назвали условия отключения отопления в домах

Отключение центрального отопления в многоквартирных домах происходит после того, как среднесуточная температура воздуха на улице превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд, и даже в случае наступления аномальной жары отопление не будет отключено до выполнения указанного температурного условия. Об этом 14 марта сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов в течение пяти дней», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что сотрудники метеостанций определяют среднюю температуру за сутки путем проведения замеров каждые три часа. Полученные восемь значений затем суммируются и делятся на восемь, что и дает итоговую среднесуточную величину, пояснил зампред.

Ключевым фактором для принятия решения об отключении отопления служит не дневная температура в +15 градусов, а среднесуточный показатель. При этом ночные заморозки способны существенно понизить итоговое значение.

Как уточнил Аксененко, при расчетах принимаются во внимание и средние многолетние данные. Даже непрерывная пятидневная аномальная жара, наступившая в нетипичный для нее период, не станет поводом для прекращения подачи тепла. Он подчеркнул, что если, к примеру, в Иркутске температура воздуха резко поднимется до уровня, при котором возможно отключение отопления, то коммунальные службы не станут оперативно отключать батареи. Это связано с высокой вероятностью возвращения сильных морозов в любой момент.

Аксененко отметил, что решение об отключении отопления принимается исключительно на региональном уровне, а не на федеральном. Выключить и снова включить систему отопления невозможно — этот процесс технологически сложный и продолжительный, поэтому даже при благоприятной погоде администрации не спешат отключать тепло, если прогнозируется стремительное понижение температуры.

По словам парламентария, отключение отопления в каждом населенном пункте также осуществляется поэтапно: сначала выключают на производственных объектах, в административных и общественных зданиях, затем постепенно остывают радиаторы в жилых домах, а завершающим этапом становится отключение отопления в образовательных учреждениях, детсадах, медицинских и социальных организациях, пишут "Известия".