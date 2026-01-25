В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение

Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон предложил Минпросвещения усложнить переход на семейную форму обучения и проверять знания учеников минимум два раза в год. Это связано с ростом числа уходящих из школы детей, пишет РБК.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением внести изменения в порядок перевода на семейную форму обучения (письмо есть в распоряжении РБК). Это, по мнению представляющего Татарстан парламентария, необходимо, чтобы сохранить целостность системы образования, равный доступ к знаниям и обеспечить защиту интересов детей.

В обращении Вольфсон отмечает, что в последнее время резко выросло количество детей, которых переводят на семейное обучение. Он привел данные министерства образования и науки Татарстана, согласно которым в республике за 2024/25 учебный год число таких детей выросло почти на 50% и составило 2,3 тыс. человек.

По словам депутата, дети, которые находятся на такой форме обучения, показывают более низкие результаты, чем посещающие школу. Он пришел к выводу, что семейное образование «не обеспечивает должного уровня подготовки» и «ограничивает возможности для полноценной социализации ребенка».

В связи с этим Вольфсон предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты. Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в девятом классе.

Депутат также предложил дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию. «Мы не ставим под сомнение право родителей на выбор, но считаем необходимым ввести механизмы ответственности и профессионального сопровождения, чтобы защитить интересы ребенка», — пояснил он в письме. Дополнительно депутат попросил министра организовать рабочую встречу с представителями Госдумы и регионами для обсуждения вопросов семейного обучения.