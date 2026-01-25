Я нашел ошибку
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение

67
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение

Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон предложил Минпросвещения усложнить переход на семейную форму обучения и проверять знания учеников минимум два раза в год. Это связано с ростом числа уходящих из школы детей, пишет РБК. 

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением внести изменения в порядок перевода на семейную форму обучения (письмо есть в распоряжении РБК). Это, по мнению представляющего Татарстан парламентария, необходимо, чтобы сохранить целостность системы образования, равный доступ к знаниям и обеспечить защиту интересов детей.

В обращении Вольфсон отмечает, что в последнее время резко выросло количество детей, которых переводят на семейное обучение. Он привел данные министерства образования и науки Татарстана, согласно которым в республике за 2024/25 учебный год число таких детей выросло почти на 50% и составило 2,3 тыс. человек.

По словам депутата, дети, которые находятся на такой форме обучения, показывают более низкие результаты, чем посещающие школу. Он пришел к выводу, что семейное образование «не обеспечивает должного уровня подготовки» и «ограничивает возможности для полноценной социализации ребенка».

В связи с этим Вольфсон предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты. Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в девятом классе.

Депутат также предложил дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию. «Мы не ставим под сомнение право родителей на выбор, но считаем необходимым ввести механизмы ответственности и профессионального сопровождения, чтобы защитить интересы ребенка», — пояснил он в письме. Дополнительно депутат попросил министра организовать рабочую встречу с представителями Госдумы и регионами для обсуждения вопросов семейного обучения.

