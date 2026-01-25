Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 

Появление отеков после приема пищи может быть тревожным сигналом, указывающим на скрытые проблемы со здоровьем. Как пояснила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с «Известиями» 25 января, у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.

«Если же такая реакция наблюдается, это повод обратиться к врачу для диагностики, так как причина часто кроется в патологиях сердечно-сосудистой системы, почек, печени или эндокринных желез. У пациентов с уже имеющимися заболеваниями отеки могут провоцировать целые группы продуктов», — заявила специалист.

В «черный список» входят соленые закуски — чипсы, сухарики, соленая рыба и сыры, соусы; сладкие продукты, включая выпечку, торты и газированные напитки; острые, жирные, жареные и консервированные блюда, особенно домашние соленья. Также риск представляют фастфуд, алкоголь и кофеинсодержащие напитки.

Основной механизм, объясняет Волгина, — это задержка воды в организме из-за высокого содержания соли и сахара, которые нарушают водно-солевой баланс. Кроме того, отечность могут вызывать продукты с глютеном (пшеница, рожь) и гистамином (ферментированные продукты). Ряд изделий, содержащих пищевые добавки вроде глутамата натрия, усиливают жажду и аппетит, что также способствует накоплению жидкости.

Для коррекции состояния врач настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения терапии.

