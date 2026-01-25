Я нашел ошибку
Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная регионе стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 

25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.

Появление отеков после приема пищи может быть тревожным сигналом, указывающим на скрытые проблемы со здоровьем. Как пояснила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с «Известиями» 25 января, у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.

«Если же такая реакция наблюдается, это повод обратиться к врачу для диагностики, так как причина часто кроется в патологиях сердечно-сосудистой системы, почек, печени или эндокринных желез. У пациентов с уже имеющимися заболеваниями отеки могут провоцировать целые группы продуктов», — заявила специалист.

В «черный список» входят соленые закуски — чипсы, сухарики, соленая рыба и сыры, соусы; сладкие продукты, включая выпечку, торты и газированные напитки; острые, жирные, жареные и консервированные блюда, особенно домашние соленья. Также риск представляют фастфуд, алкоголь и кофеинсодержащие напитки.

Основной механизм, объясняет Волгина, — это задержка воды в организме из-за высокого содержания соли и сахара, которые нарушают водно-солевой баланс. Кроме того, отечность могут вызывать продукты с глютеном (пшеница, рожь) и гистамином (ферментированные продукты). Ряд изделий, содержащих пищевые добавки вроде глутамата натрия, усиливают жажду и аппетит, что также способствует накоплению жидкости.

Для коррекции состояния врач настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения терапии.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Медицина

Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026, 21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Главный внештатный диетолог минздрава СО Ольга Сазонова предупреждает, что двигаться к снижению веса необходимо постепенно — примерно 0,5–1 кг в неделю. Здравоохранение
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026, 16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и... Здравоохранение
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
23 января 2026, 14:37
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из... Здравоохранение
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
