Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой

49
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.

Об этом рассказал заведующий консультативно-диагностическим отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Евгений Жирнов:

"В холодные зимние дни кожа требует особого внимания:

Умывайтесь тёплой водой. Сильные температуры нарушают тонкий защитный гидролипидный барьер кожи.

Правильно питайтесь и соблюдайте питьевой баланс. По рекомендации врача принимайте витамины.

Наносите SPF-средства в солнечную погоду. Зимой кожа испытывает воздействие ультрафиолетового излучения не меньше, чем летом.

Все очищающие процедуры, а также увлажнение делайте перед сном. Перейдите на более мягкие очищающие средства и физиологичные кремы с богатым липидным составом. Это особенно важно для сухой и чувствительной кожи.

Для ухода за кожей рук выбирайте крема с густой и плотной консистенцией, натуральными маслами, пантенолом и природными антиоксидантами в составе. Они помогут восстановить потрескавшуюся, шелушащуюся и сухую кожу.

В ветреную или холодную погоду наносите специальный бальзам или гигиеническую помаду на губы. Губы – наиболее уязвимая часть лица во время пребывания на холоде. Их поверхность быстро теряет влагу, сохнет и трескается.

Не растирайте кожу на морозе, особенно снегом. На холоде кожа становится особенно хрупкой, и любое механическое воздействие может вызвать микроповреждения и усилить шелушение. Чтобы согреть лицо, лучше аккуратно прикройте щёки сухими ладонями или шарфом.

Приобретите домашний увлажнитель воздуха. При низкой влажности вода начинает испаряться с кожи и слизистых. Использование увлажнителя предотвратит пересушивание воздуха, что помогает пополнять запас влаги в верхнем слое эпидермиса.

Помните: косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции. Этими свойствами крем наделяют силикон, глицерин, сорбидол, а также масла.

Несоблюдение рекомендаций может привести к:

сухости и ощущению стянутости кожи
куперозу – увеличению мелких сосудов на лице
холодовой крапивнице
обострению атопического дерматита и других хронических заболеваний, в т.ч. псориаза и герпеса
обморожению
потери упругости кожи, преждевременному старению и появление пигментных пятен".

