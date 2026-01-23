Я нашел ошибку
Главные новости:
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
Испанского защитник Дани Фернандес – игрок «Крыльев Советов»
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей

По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.

В Москве задержали бывшего работника автосалона, который полгода воровал машины с охраняемой стоянки, пишет "Газета.Ru". Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился представитель одного из столичных автосалонов и сообщил о пропаже с охраняемой автостоянки 26-ти автомобилей, которые использовались для нужд компании и в рекламных целях. В угонах заподозрили бывшего сотрудника компании.

По версии следствия, он нашел через мессенджер скупщика краденых автомобилей и договорился с ним о сделке. Сообщник обеспечивал оплату и вывоз машин с территории стоянки на эвакуаторе, в течение полугода подельники воровали машины.

По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей. Розыск остальных машин и возможных соучастников продолжается. Возбуждено уголовное дело.

 

Фото: pxhere.com

Весь список