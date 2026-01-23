В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции

Внимание, участники дорожного движения!



В предстоящие выходные дни на территории Самарской области пройдут еженедельные профилактические рейды Госавтоинспекции.



Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений скоростного режима, правил перевозки детей и использования ремней безопасности.



Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению ПДД и ответственному поведению на дорогах.



Безопасность на дороге — общая ответственность.





Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области