Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта

169
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта

В Самаре в течение прошлого года проводился анализ маршрутной сети общественного транспорта. По его итогам внесли первые изменения в расписание некоторых автобусных и трамвайных маршрутов. Сейчас идет донастройка определенных моментов. Следующий шаг – продолжение обновления подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта. На смену маршруткам придут современные комфортные автобусы.

"Это именно то, что нужно современному городу, особенно мегаполису. И очень важно, чтобы во всех видах транспорта, независимо от перевозчика, соблюдались единые тарифы, включая льготные. Эту работу ведем совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (https://t.me/Mintrans63"), - сообщил гдава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

Коротко о том, что уже сделано: новый автобусный маршрут № 87 связал микрорайон Крутые Ключи со станцией метро «Кировская», скорректировано расписание автобусов №№ 6, 12, 38, 47, трамвайного маршрута № 9, на трамвайные маршруты №№ 3 и 13 выведены новые вагоны марки «Львенок». Работали в тесном контакте с руководством промышленных предприятий, поскольку именно их сотрудники в большинстве своем пользуются этими маршрутами.

На автобусных маршрутах №№ 21, 30, 38, 47 и 55 увеличено количество рейсов и сокращены интервалы движения. В некоторых случаях – в два раза. 

"Сейчас работа продолжается, поэтому прошу всех желающих сообщать о своих предложениях по улучшению работы общественного транспорта на горячую линию 8 (846) 212-94-26", - пишет Иван Носков.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

