Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы

Хор "Ventus" Центральной детской хоровой школы, призёр Всероссийского фестиваля отечественной песни "Весёлый ветер" принял участие в гала-концерте.

Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.

Заслуженный работник культуры Самарской области, главный хормейстер ЦДХШ Светлана Петровна Ерастова рассказала: «Хоровое пение – это искусство, призванное объединять души. Оно делает возможным общение совершенно разных людей. В нашем случае, разновозрастных детей, которые в обычной жизни, возможно, никогда бы не стали общаться. Но великая сила музыки создаёт волшебство единения. И эта поездка стала для нас прекрасной возможностью стать ещё более сплоченными как коллектив, а также посмотреть на других увлеченных своим делом творцов!»

Фестиваль «Веселый ветер» направлен на сохранение традиций русского языка. Отечественная песня является элементом массовой музыкальной культуры, сохранившим традиции русской словесности, норм произношения, инструментом сохранения и трансляции национальных культурных ценностей. В этой связи чрезвычайно важным является знакомство детей и молодежи с золотым репертуарным фондом.

