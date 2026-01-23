Я нашел ошибку
Главные новости:
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
Испанского защитник Дани Фернандес – игрок «Крыльев Советов»
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы

106
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.

Хор "Ventus" Центральной детской хоровой школы, призёр Всероссийского фестиваля отечественной песни "Весёлый ветер" принял участие в гала-концерте.

Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.

Заслуженный работник культуры Самарской области, главный хормейстер ЦДХШ Светлана Петровна Ерастова рассказала: «Хоровое пение – это искусство, призванное объединять души. Оно делает возможным общение совершенно разных людей. В нашем случае, разновозрастных детей, которые в обычной жизни, возможно, никогда бы не стали общаться. Но великая сила музыки создаёт волшебство единения. И эта поездка стала для нас прекрасной возможностью стать ещё более сплоченными как коллектив, а также посмотреть на других увлеченных своим делом творцов!»

Фестиваль «Веселый ветер» направлен на сохранение традиций русского языка. Отечественная песня является элементом массовой музыкальной культуры, сохранившим традиции русской словесности, норм произношения, инструментом сохранения и трансляции национальных культурных ценностей. В этой связи чрезвычайно важным является знакомство детей и молодежи с золотым репертуарным фондом.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

