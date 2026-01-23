Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»

22 января в рамках рабочего визита первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани». Компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения. В числе самарских предприятий она принимала участие в межрегиональной бизнес-миссии в Нижегородскую область в конце декабря 2025 года.



«В Самаре и регионе работают сильные технологичные предприятия, которые составляют реальную конкуренцию на российском и международном рынках и вносят реальный вклад в решение экологических задач. Они становятся надёжными партнёрами в реализации ключевых проектов по охране окружающей среды, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». С «Пиэль-Компани» наметили ряд направлений для сотрудничества в ближайшей перспективе. Продолжим оказывать поддержку в выстраивании взаимодействия самарских предприятий друг с другом и расширять сотрудничество с другими регионами», – сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



ООО «Пиэль-Компани» объединяет 6 производственных помещений на 20 тысячах квадратных метров: цех автоматических систем управления, сборочный цех стеклопластика, намоточный цех стеклопластика, металлическое производство, склады основных материалов и готовой продукции, а также офисные здания.



Очистные сооружения, произведенные компанией, применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, химической промышленности, пищевой отрасли и строительстве частных домов, многоквартирных жилых комплексов и поселков. Продукция реализуется на российском рынке и экспортируется в Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Киргизию, Армению и др.



ООО «Пиэль-Компани» участвует в реализации региональных и федеральных проектов, принимала активное участие в нацпроекте «Экология» по оздоровлению Волги и озера Байкал. Эффективность работы предприятия подтверждена результатами Всероссийского бизнес-рейтинга 2025 года: 6-е место среди компаний отрасли «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием», также компания вошла в ТОП лучших предприятий в Самарской области.

