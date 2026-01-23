Я нашел ошибку
Главные новости:
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го 55-летний мужчина попросил знакомого найти человека, который согласится убить заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества.
В Самаре арестован предполагаемый заказчик убийства зам. атамана казачьего общества в 2015 году
С 24 января для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала.
Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»
22 января Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани», компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения.
Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года.
В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
Испанского защитник Дани Фернандес – игрок «Крыльев Советов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
-1.48
EUR 88.79
-1.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»

164
22 января Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани», компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения.

22 января в рамках рабочего визита первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани». Компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения. В числе самарских предприятий она принимала участие в межрегиональной бизнес-миссии в Нижегородскую область в конце декабря 2025 года.

«В Самаре и регионе работают сильные технологичные предприятия, которые составляют реальную конкуренцию на российском и международном рынках и вносят реальный вклад в решение экологических задач. Они становятся надёжными партнёрами в реализации ключевых проектов по охране окружающей среды, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». С «Пиэль-Компани» наметили ряд направлений для сотрудничества в ближайшей перспективе. Продолжим оказывать поддержку в выстраивании взаимодействия самарских предприятий друг с другом и расширять сотрудничество с другими регионами», – сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

ООО «Пиэль-Компани» объединяет 6 производственных помещений на 20 тысячах квадратных метров: цех автоматических систем управления, сборочный цех стеклопластика, намоточный цех стеклопластика, металлическое производство, склады основных материалов и готовой продукции, а также офисные здания.

Очистные сооружения, произведенные компанией, применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, химической промышленности, пищевой отрасли и строительстве частных домов, многоквартирных жилых комплексов и поселков. Продукция реализуется на российском рынке и экспортируется в Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Киргизию, Армению и др.

ООО «Пиэль-Компани» участвует в реализации региональных и федеральных проектов, принимала активное участие в нацпроекте «Экология» по оздоровлению Волги и озера Байкал. Эффективность работы предприятия подтверждена результатами Всероссийского бизнес-рейтинга 2025 года: 6-е место среди компаний отрасли «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием», также компания вошла в ТОП лучших предприятий в Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года.
23 января 2026, 18:20
В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит... Общество
140
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
23 января 2026, 17:39
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций. Общество
153
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
23 января 2026, 16:47
Испанского защитник Дани Фернандес – игрок «Крыльев Советов»
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей. Спорт
173
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
268
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
262
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
464
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
921
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
600
Весь список