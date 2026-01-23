В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026

Пока поля отдыхают под снегом, в ангарах и на площадках мастерских кипит работа – аграрии готовят технику к весенним полевым работам. В ООО «Карабикулово» все силы брошены на то, чтобы на посевную кампанию выйти во всеоружии.



В теплом ангаре сразу над несколькими машинами колдует команда ремонтников и механизаторов во главе с заведующим мастерскими. Как объяснил Алексей Пантелеев, работает принцип ротации:

– Загоняем по два трактора. Как их отремонтируем – выгоняем, загоняем следующие. Сейчас на очереди МТЗ-82 и Т-150. На последнем меняем сцепление – сегодня должны привезти запчасти. Поставим и в ход пустим. День-два еще. На «Беларусе» только что поставили движок после капремонта. А вот еще один Т-150, на нем осталось крыло поставить, и он готов.



У агрономов свой календарь, у механиков – свой. Вслед за «середнячками» в ремонтную очередь встанут гиганты – К-700 и другие мощные машины для глубокой вспашки и посева. Главный дедлайн здесь – конец февраля. К этому времени абсолютно вся техника должна быть обслужена, отремонтирована и настроена.

– В марте уже подготовка борон начинается, – отмечает Алексей Пантелеев.



У хозяйства более 40 тракторов разных поколений. Есть и современные, и проверенные временем. Регулярно обновляют парк отечественной техникой. Но и старую не списывают – она ремонтопригодна, надежна и, что важно, позволяет эффективно распределять труд механизаторов.



Ремонтом занимается слаженная команда. Павел Кочетков – механизатор с огромным стажем: на тракторах и комбайнах работает с 1988 года. Он универсал: сейчас ремонтирует Т-150, в прошлом сезоне работал на «Кировце» с дискатором, готов делать любую работу – пахать, боронить, сеять.



В хозяйстве решают и кадровый вопрос. Часть механизаторов – местные жители, как Павел, который недавно купил дом в соседнем селе. Есть и приезжие специалисты. Предприятие официально трудоустраивает их, предоставляет жилье и организует работу. Кто-то работает круглый год, кто-то приезжает на сезон.



Для мелкого и среднего ремонта в хозяйстве есть все возможности, включая свою кузницу. Для сложных случаев с новой техникой вызывают выездные сервисные бригады от официальных дилеров.



При этом техника зимой почти не простаивает. Пока «Кировцы» готовятся к посеву, более легкие тракторы (Т-150, МТЗ) стоят наготове – работают в животноводческом комплексе и на расчистке дорог. Каждый отремонтированный трактор, каждый настроенный агрегат – это уверенность в том, что весенне-полевые работы пройдут без сбоев. А значит, будет заложен фундамент для будущего урожая.



Сезон полевых работ начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области