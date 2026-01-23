Я нашел ошибку
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году

В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.

По итогам 2025 года сеть из 13 многофункциональных центров Самары оказала жителям более 1,5 млн государственных услуг. В основном они связаны с приемом и выдачей документов, также более 420 тысяч посетителей обратились за консультациями.

Наиболее востребованными государственными услугами, по данным МФЦ Самары, стала государственная регистрация права на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация учётной записи на портале Госуслуг, предоставление сведений из единого государственного реестра прав, получение СНИЛС, печать результата услуг на портале Госуслуг, регистрационный учёт граждан РФ, миграционный учёт и получение паспорта гражданина РФ. Всего же на сегодняшний день самарцы могут получить более 300 видов государственных и муниципальных услуг.

«В 2025 году мы упростили процесс выездного обслуживания, а также внедрили сервисы дистанционной записи и организации срочного выезда. За 12 месяцев наши сотрудники более 1000 раз отправлялись на срочные выезды и оказали во время них более 1400 услуг. Для ветеранов Великой Отечественной войны эта услуга предоставляется бесплатно, – сказала директор МАУ «МФЦ» г. Самары Оксана Алексеева. – МФЦ оказывает и сопровождает оформление госуслуг участникам СВО и членам их семей, а также горожанам с ограниченными возможностями здоровья. В центрах прошли Дни открытых дверей, был запущен проект «Мы с вами», когда защитников и их близких консультировали в центрах протезирования и ортопедии».

В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района. Сейчас в этом офисе работают 7 окон обслуживания и организован пятидневный режим работы с 9:00 до 18:00, есть возможность приема платежей.

В 2026 году МФЦ Самары планирует расширить перечень муниципальных и дополнительных услуг и сервисов, а также внедрить элементы ИИ и комплексную информационную систему управления потоками заявителей на базе программного обеспечения «ВнеОчереди». По словам директора МАУ городского округа Самара «МФЦ» Оксаны Алексеевой, ее основное преимущество – сокращение времени ожидания посетителей. Проект «Стоп бумага» позволит оформлять все запросы жителей в безбумажном формате.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
