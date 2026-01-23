Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году

По итогам 2025 года сеть из 13 многофункциональных центров Самары оказала жителям более 1,5 млн государственных услуг. В основном они связаны с приемом и выдачей документов, также более 420 тысяч посетителей обратились за консультациями.



Наиболее востребованными государственными услугами, по данным МФЦ Самары, стала государственная регистрация права на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация учётной записи на портале Госуслуг, предоставление сведений из единого государственного реестра прав, получение СНИЛС, печать результата услуг на портале Госуслуг, регистрационный учёт граждан РФ, миграционный учёт и получение паспорта гражданина РФ. Всего же на сегодняшний день самарцы могут получить более 300 видов государственных и муниципальных услуг.



«В 2025 году мы упростили процесс выездного обслуживания, а также внедрили сервисы дистанционной записи и организации срочного выезда. За 12 месяцев наши сотрудники более 1000 раз отправлялись на срочные выезды и оказали во время них более 1400 услуг. Для ветеранов Великой Отечественной войны эта услуга предоставляется бесплатно, – сказала директор МАУ «МФЦ» г. Самары Оксана Алексеева. – МФЦ оказывает и сопровождает оформление госуслуг участникам СВО и членам их семей, а также горожанам с ограниченными возможностями здоровья. В центрах прошли Дни открытых дверей, был запущен проект «Мы с вами», когда защитников и их близких консультировали в центрах протезирования и ортопедии».



В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района. Сейчас в этом офисе работают 7 окон обслуживания и организован пятидневный режим работы с 9:00 до 18:00, есть возможность приема платежей.



В 2026 году МФЦ Самары планирует расширить перечень муниципальных и дополнительных услуг и сервисов, а также внедрить элементы ИИ и комплексную информационную систему управления потоками заявителей на базе программного обеспечения «ВнеОчереди». По словам директора МАУ городского округа Самара «МФЦ» Оксаны Алексеевой, ее основное преимущество – сокращение времени ожидания посетителей. Проект «Стоп бумага» позволит оформлять все запросы жителей в безбумажном формате.

Фото: пресс-служба администрации Самары