Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России

140
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».

28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода». Самарцы получат возможность по-новому взглянуть на роль нашей страны в историческом процессе и её место в общемировом культурном и политическом контексте.

В роли лектора выступит Вячеслав Тависович Фаритов – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета. Исследователь расскажет о тех образах России, которые сформулированы в трудах классиков цивилизационного подхода: Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, а также ряда современных отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание будет уделено предпосылкам становления русско-сибирской цивилизации и вопросам взаимоотношений России с другими культурно-историческими общностями.

Встреча пройдёт в рамках просветительского проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию Самарской губернии. О творческих встречах, выставках, мастер-классах и других событиях в ходе реализации этого проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями!

28 января в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

16+

 

Фото – минэкономразвития Самарской области

