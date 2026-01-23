СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России

28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода». Самарцы получат возможность по-новому взглянуть на роль нашей страны в историческом процессе и её место в общемировом культурном и политическом контексте.

В роли лектора выступит Вячеслав Тависович Фаритов – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета. Исследователь расскажет о тех образах России, которые сформулированы в трудах классиков цивилизационного подхода: Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, а также ряда современных отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание будет уделено предпосылкам становления русско-сибирской цивилизации и вопросам взаимоотношений России с другими культурно-историческими общностями.

Встреча пройдёт в рамках просветительского проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию Самарской губернии. О творческих встречах, выставках, мастер-классах и других событиях в ходе реализации этого проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями!

28 января в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

16+

Фото – минэкономразвития Самарской области