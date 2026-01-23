Я нашел ошибку
Главные новости:
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
-1.48
EUR 88.79
-1.93
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю

139
27 января планируются работы на НСП №34.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

27 января планируются работы на НСП №34: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 300 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм, текущий ремонт трубопровода диаметром 150 мм. С 10:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ново-Садовая, 234, 236, 244, 246, 250, 252, 256, 258; ул. Солнечная, 45-49; пр. Кирова, 346, 350, 350А; ул. Губанова, 15.

28 января запланирован текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм, демонтаж/монтаж трубопровода диаметром 200 мм на НСП №80. В связи с этим с 10:00 до 14:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Александра Матросова, 49, 49в, 53, 53а, 57.

29 января для переключения СКЗ ООО «СВГК» на рабочий ввод с 09:30 до 11:30 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Советской Армии, 17, 23; ул. Карякина, 1, 1А, 2; пер. Брусчатый, 14; ул. 9-го Мая, 14.

Также 29 января в связи с демонтажом/монтажом насосного агрегата 5,5 кВт, демонтажом/монтажом запорной арматуры диаметром 100 мм, заменой вводного и напорного трубопровода агрегата диаметром 100 мм на НСП № 153 холодная вода будет отключена с 10:00 до 12:59 по адресам: ул. Авроры, 57, 59, 61; ул. Партизанская, 169/171, 171В, 175А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

Новости по теме
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура опустится ниже -20 градусов. Для системы водоснабжения, особенно в частном секторе, это не лучшее время.
22 января 2026, 15:29
«РКС-Самара»: как защитить водопровод от перемерзания
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура опустится ниже -20 градусов. Для системы водоснабжения, особенно в частном секторе, это не лучшее время. ЖКХ
431
Заметили на улице утечку холодной воды или канализационных стоков - сообщите об этом напрямую в «РКС-Самара»
19 января 2026, 15:59
Заметили на улице утечку холодной воды или канализационных стоков - сообщите об этом напрямую в «РКС-Самара»
Обращаясь сразу в «РКС», вы существенно экономите время. Ваше обращение напрямую попадает к диспетчерам, которые формируют заявку для исполнения ее... ЖКХ
821
«РКС-Самара»: с 21 января запланированы ремонтные работы на предстоящую неделю
16 января 2026, 15:47
«РКС-Самара»: с 21 января запланированы ремонтные работы на предстоящую неделю
21 января планируются работы на НСП №29: замена участка трубопровода диаметром 200 мм; текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата 15 кВт. ЖКХ
658

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
216
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
218
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
441
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
817
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
582
Весь список