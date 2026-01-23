«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

27 января планируются работы на НСП №34: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 300 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм, текущий ремонт трубопровода диаметром 150 мм. С 10:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ново-Садовая, 234, 236, 244, 246, 250, 252, 256, 258; ул. Солнечная, 45-49; пр. Кирова, 346, 350, 350А; ул. Губанова, 15.

28 января запланирован текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм, демонтаж/монтаж трубопровода диаметром 200 мм на НСП №80. В связи с этим с 10:00 до 14:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Александра Матросова, 49, 49в, 53, 53а, 57.

29 января для переключения СКЗ ООО «СВГК» на рабочий ввод с 09:30 до 11:30 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Советской Армии, 17, 23; ул. Карякина, 1, 1А, 2; пер. Брусчатый, 14; ул. 9-го Мая, 14.

Также 29 января в связи с демонтажом/монтажом насосного агрегата 5,5 кВт, демонтажом/монтажом запорной арматуры диаметром 100 мм, заменой вводного и напорного трубопровода агрегата диаметром 100 мм на НСП № 153 холодная вода будет отключена с 10:00 до 12:59 по адресам: ул. Авроры, 57, 59, 61; ул. Партизанская, 169/171, 171В, 175А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

