Если вы заметили на улице утечку холодной воды или канализационных стоков, открытый или сломанный люк, сообщите об этом напрямую в «РКС-Самара».
Почему важно сообщать именно нам?
Мы отвечаем за холодное водоснабжение и канализацию в Самаре. Обращаясь сразу в «РКС», вы существенно экономите время. Ваше обращение напрямую попадает к диспетчерам, которые формируют заявку для исполнения ее бригадами. Писать в другие инстанции – значит затягивать решение. Обращение всё равно придёт к нашим диспетчерам.
Вам кажется, что нет реакции? Это не так – реакция есть всегда. По заявке выезжает бригада, обследует опасный участок.
- Если повреждены сети РКС, начинается подготовительная работа, согласования, составляется схема отключений и переключений, обязательно проводятся ремонтные работы.
- Если проблема на чужих сетях и колодцах, информация направляется дальше в работу (в администрацию района, профильные департаменты).
Сообщить о проблемах (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по следующим каналам:
- Телефоны диспетчерской «РКС-Самара» (846) 334-75-12, 301-05-05 (робот).
- Telegram-бот @vodasignal_sks_bot (https://t.me/vodasignal_sks_bot) (в тестовом режиме).
- Telegram-канал @vodasignal (https://t.me/vodasignal) (только для заявок, ответы не предусмотрены).
- Сайт предприятия, раздел «Сообщить о проблеме»: https://samcomsys.ru/appeals
Задать вопрос по ремонтным работам, адресам можно:
- По телефону: (846) 334-75-12, 301-05-05 (дождитесь ответа оператора).
- В группе «ВКонтакте»: в комментариях под постами о работах или в личных сообщениях.
- В мессенджере MAX: по номеру +79179550980.
- По электронной почте: info@samcomsys.ru
- Через Госуслуги: на платформе обратной связи (ПОС).
- На сайте «РКС-Самара» в разделе «Задать вопрос директору»: https://samcomsys.ru/ceo_questions
Важно: обращайтесь только по этим каналам – так мы гарантируем, что ваше сообщение не потеряется и будет обработано.
Благодарим вас за неравнодушное отношение к городу и за сотрудничество!
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»