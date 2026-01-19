Я нашел ошибку
Заметили на улице утечку холодной воды или канализационных стоков - сообщите об этом напрямую в «РКС-Самара»

Если вы заметили на улице утечку холодной воды или канализационных стоков, открытый или сломанный люк, сообщите об этом напрямую в «РКС-Самара».

Почему важно сообщать именно нам?

Мы отвечаем за холодное водоснабжение и канализацию в Самаре. Обращаясь сразу в «РКС», вы существенно экономите время. Ваше обращение напрямую попадает к диспетчерам, которые формируют заявку для исполнения ее бригадами. Писать в другие инстанции – значит затягивать решение. Обращение всё равно придёт к нашим диспетчерам.

Вам кажется, что нет реакции? Это не так – реакция есть всегда. По заявке выезжает бригада, обследует опасный участок.

- Если повреждены сети РКС, начинается подготовительная работа, согласования, составляется схема отключений и переключений, обязательно проводятся ремонтные работы.

- Если проблема на чужих сетях и колодцах, информация направляется дальше в работу (в администрацию района, профильные департаменты).  

Сообщить о проблемах (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по следующим каналам:

- Телефоны диспетчерской «РКС-Самара» (846) 334-75-12, 301-05-05 (робот).

- Telegram-бот @vodasignal_sks_bot (https://t.me/vodasignal_sks_bot) (в тестовом режиме).

- Telegram-канал @vodasignal (https://t.me/vodasignal) (только для заявок, ответы не предусмотрены).

- Сайт предприятия, раздел «Сообщить о проблеме»: https://samcomsys.ru/appeals

Задать вопрос по ремонтным работам, адресам можно:

- По телефону: (846) 334-75-12, 301-05-05 (дождитесь ответа оператора).

- В группе «ВКонтакте»: в комментариях под постами о работах или в личных сообщениях.

- В мессенджере MAX: по номеру +79179550980.

- По электронной почте: info@samcomsys.ru

- Через Госуслуги: на платформе обратной связи (ПОС).

- На сайте «РКС-Самара» в разделе «Задать вопрос директору»: https://samcomsys.ru/ceo_questions

Важно: обращайтесь только по этим каналам – так мы гарантируем, что ваше сообщение не потеряется и будет обработано.

Благодарим вас за неравнодушное отношение к городу и за сотрудничество!

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

РКС-Самара Самара

