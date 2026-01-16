«РКС-Самара»: с 21 января запланированы ремонтные работы на предстоящую неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 января планируются работы на НСП №29: замена участка трубопровода диаметром 200 мм; текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата 15 кВт. С 09:30 до 12:29 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 263, 265, 267, 269.

22 января запланированы устранение утечки на трубопроводе диаметром 200 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата 15 кВт. В связи с этим с 09:30 до 12:29 ХВС будет отсутствовать по адресам: Заводское ш., 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 71,71А,71Б, 73, Щигровский пер., 8, 12.

Также 22 января для замены запорной арматуры диаметром 300 мм холодная вода будет отключена с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. Физкультурная, 126, 128, 130, 133, 135, 147Г, 147В, 143Г.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

