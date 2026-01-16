Я нашел ошибку
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: с 21 января запланированы ремонтные работы на предстоящую неделю

157
«РКС-Самара»: с 21 января запланированы ремонтные работы на предстоящую неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 января планируются работы на НСП №29: замена участка трубопровода диаметром 200 мм; текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата 15 кВт. С 09:30 до 12:29 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 263, 265, 267, 269.

22 января запланированы устранение утечки на трубопроводе диаметром 200 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата 15 кВт. В связи с этим с 09:30 до 12:29 ХВС будет отсутствовать по адресам: Заводское ш., 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 71,71А,71Б, 73, Щигровский пер., 8, 12.

Также 22 января для замены запорной арматуры диаметром 300 мм холодная вода будет отключена с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. Физкультурная, 126, 128, 130, 133, 135, 147Г, 147В, 143Г.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

