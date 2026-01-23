После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти

Свои двери для юных музыкантов распахнула одна из старейших музыкальных школ города – детская школа искусств №1. Капитальный ремонт был выполнен в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Первых учеников школа приняла в 1977 году, на Шлюзовую, 3 она переехала в 1991-м. Это единственная школа искусств в микрорайоне.Здесь обучается 150 детей и реализуется 12 образовательных программ.

Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года. Обновлены фасады, внутренние помещения и коммуникации, установлены современные системы безопасности и оборудование для занятий людьми с особенностями здоровья, заменена мебель.

Работа по модернизации детских школ региона продолжится и в этом году. В 2026 году нацпроект «Семья» предусматривает бюджетные средства на капитальный ремонт детской школы искусств в с. Георгиевка м.р. Кинельский, современным оборудованием будут оснащены 5 детских школ искусств региона.

Продолжится реализация региональной программы «Культурные люди», за счет областного бюджета запланирован капитальный ремонт детской школы искусств в г.о. Кинель.

Фото: минкульт СО