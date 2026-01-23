Я нашел ошибку
Главные новости:
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
В 2025 году открылось новое подразделение МФЦ в поселке Управленческом Красноглинского района.
Отделения МФЦ Самары оказали жителям более 1,5 млн госуслуг в 2025 году
22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна.
Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова
Полномасштабная проверка работы маршрутов №127 и №429  рассчитана на 10 дней.
Минтранс Самарской области проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска
Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
27 января планируются работы на НСП №34.
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
28 января Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую лекцию «Образы России в контексте цивилизационного подхода».
СОУНБ: лекция историка философии Вячеслава Фаритова, посвященная цивилизационной идентичности России
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
После капремонта открыли Детскую школу искусств в Тольятти

145
Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года.

Свои двери для юных музыкантов распахнула одна из старейших музыкальных школ города – детская школа искусств №1. Капитальный ремонт был выполнен в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Первых учеников школа приняла в 1977 году, на Шлюзовую, 3 она переехала в 1991-м. Это единственная школа искусств в микрорайоне.Здесь обучается 150 детей и реализуется 12 образовательных программ.

Долгожданный ремонт здания, расположенного в районе тольяттинского Маленького Петербурга, начался весной 2025 года. Обновлены фасады, внутренние помещения и коммуникации, установлены современные системы безопасности и оборудование для занятий людьми с особенностями здоровья, заменена мебель.

Работа по модернизации детских школ региона продолжится и в этом году. В 2026 году нацпроект «Семья» предусматривает бюджетные средства на капитальный ремонт детской школы искусств в с. Георгиевка м.р. Кинельский, современным оборудованием будут оснащены 5 детских школ искусств региона.
Продолжится реализация региональной программы «Культурные люди», за счет областного бюджета запланирован капитальный ремонт детской школы искусств в г.о. Кинель.

 

Фото:   минкульт СО

