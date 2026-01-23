Ушла из жизни известный самарский журналист Нина  Алпатова

22 января 2026 года в возрасте 69 лет скончалась в больнице Алпатова Нина Алексеевна, известный самарский журналист, обладательница престижной журналистской награды "Золотое перо губернии", сообщили в самарском региональном отделении Союза журналистов.

Алпатова Нина Алексеевна – член Союза журналистов России, выпускница Ленинградского университета. Всю свою жизнь посвятила любимой профессии. Её статьи публиковались в «Комсомольской правде», «АиФ», журнале «Крестьянка» и других изданиях. Была корреспондентом областной газеты «Волжская коммуна», редактором отдела социальной политики газеты «Самарские известия».

Талантливый журналист и высокий профессионал, Нина Алпатова внесла весомый вклад в развитие региональной журналистики. Она – лауреат премии Союза журналистов России «За журналистское мастерство», 1998 г., лауреат конкурса «Золотое перо Губернии», 1999 год.