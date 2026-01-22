«РКС-Самара»: как защитить водопровод от перемерзания

Как защитить водопровод от перемерзания: рекомендации для самарских домовладельцев в период аномальных холодов.

В Самару идут сильные морозы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура опустится ниже -20 градусов. Для системы водоснабжения, особенно в частном секторе, это не лучшее время.

Если водопровод построен с нарушением технических требований, без необходимого утепления и на ненадлежащей глубине, может произойти перемерзание труб. Речь идёт о частных домовладениях по всему городу и части Куйбышевского района, где некоторые трубы во второй половине ХХ века были уложены без соблюдения норм.

Стоит отметить, что за последние годы специалисты «РКС-Самара» переложили бóльшую часть труб в Куйбышевском районе города под землю с соблюдением всех требований. Это серьезно улучшило ситуацию, но отдельные проблемы в сильные морозы еще могут случаться.

Обращаем внимание жителей частного сектора. Следить за работоспособностью частных коммуникаций – это ответственность владельцев. Предотвратить перемерзание вводов в дом холодного водоснабжения помогают специальные материалы, которыми утепляют трубы, правильная глубина прокладывания водопровода, укрытие колодцев и обеспечение циркуляции воды.

