Предприниматели губернии примут участие в премии «Экспортер года. Сделано в России»

Российский экспортный центр объявил о начале приема заявок на Всероссийскую премию «Экспортер года. Сделано в России». Конкурс продлится до 31 мая 2026 года. Подача заявки проходит на официальном сайте — exportcenter.ru. Участвовать могут компании крупного бизнеса, представители малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели.

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только занять уверенные позиции на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», — прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Всероссийская премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ и является ключевым инструментом признания достижений бизнеса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2026 году премия обновила формат и объединилась с национальным брендом «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе.

Премия не только оценивает объемы поставок, географию экспорта, но и подчеркивает вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновленный перечень номинаций позволяет принять участие в конкурсе представителям практически всех отраслей — от тяжелого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов.

Предприятия региона могут претендовать на победу в основных номинациях: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии и ИТ», «Кино и анимация», «Индустрия туризма». К дополнительным номинациям относятся: «Женщина-экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Определение победителей пройдет в два этапа: сначала на уровне федеральных округов, а затем лучшие из лучших «сразятся» в федеральном этапе.

Начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области