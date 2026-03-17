Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление

Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».



Она направлена на решение актуальных управленческих задач, стоящих перед органами исполнительной властью в регионах. В составе делегации - государственные и муниципальные служащие, представители законодательных органов власти, руководители крупных компаний с государственным участием, представители коммерческого сектора, победители и суперфиналисты конкурсов управленцев «Лидеры России» и «Лидеры Возрождения».



В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством будет разрабатывать решения по оптимизации процессов в органах власти при помощи искусственного интеллекта.



О том, какие задачи стоят перед участниками стажировки, говорили на установочной встрече, которую провел заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он рассказал о промышленном потенциале региона, о традиционных отраслях, а также о новых перспективных направлениях развития - беспилотной авиации, пищевой промышленности, фармацевтике и др.



«Вопросы автоматизации в этих отраслях стоят остро, и некоторые наш компании уже внедряют в работу искусственный интеллект. Этот инструмент не менее полезен для государственного сектора. Мы уже используем его в здравоохранении, транспортной системе и экологии: нейросети применяют для первичного анализа диагностических снимков, контроля потоков машин и управления дорожным движением, проверки данных с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи мусорных площадок. Однако потенциал искусственного интеллекта гораздо больше. Развить его - задача участников стажировки», - отметил Антон Емельяненко.



Своими впечатлениями о первом дне работы поделился Никита Чигин, представитель компании «Ингосстрах», участник программы Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХиГС):

«Перед нами стоит задача подготовить проект, который будет интегрирован в государственное управление региона. Мы как рабочая группа совместными усилиями решаем поставленную задачу. Эксперты в группе с разным опытом представляют бизнес, государственное управление из разных регионов, то есть мы – команда быстрого реагирования для решения оперативных задач. Нам будет приятно знать, что мы смогли принести пользу региону», - подчеркнул он.



Работа проходит в формате погружения: участники получат необходимые вводные от региональных министерств и ведомств. В команде - представители не только разных направлений деятельности, но и разных субъектов страны, что позволит взглянуть на региональную проблематику свежим, независимым взглядом.



«Самарская область является лидером применения высоких технологий в разных сферах жизни. Сегодня первый день, работаем с правительством, получаем вводные, чтобы эффективно поработать в течение этой недели и передать результат работы региону. Надеемся, что правительство Самарской области сможет еще более эффективно решать управленческие задачи. Сегодня обсуждали сферы, в которых применение искусственного интеллекта будет максимально полезно», – отметила директор по развитию партнерств и специальных проектов Высшей школы экономики Екатерина Албегова.



Участники стажировки посетят ряд региональных предприятий, университетов, инвестплощадок, а также объектов в сфере культуры и инноваций. Итогом недельной стажировки станет региональная предзащита проекта, а в мае разработанная стратегия будет представлена аттестационной комиссии. Предложенный план координации управленческих решений будет внедрен в работу органов власти и бюджетных учреждений.

