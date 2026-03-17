На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области

Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию совместно с Советом ректоров вузов Самарской области и Советом по развитию промышленности при губернаторе.

«Здесь присутствуют люди, которые определяют промышленное и экономическое развитие нашего региона, ректорский корпус, ведущие промышленные группы. В заседании также участвуют приглашенные студенты и аспиранты, которые сделали свои лучшие проекты, получили гранты и стипендии. Уверен, что вместе сегодня мы выработаем новые механизмы взаимного роста. Хотел бы отдельно поблагодарить Геннадия Петровича Котельникова и Совет ректоров вузов Самарской области за то что, по сути, это объединение стало действенной площадкой, на которой правительство и предприятия получают экспертную поддержку, – сказал Вячеслав Федорищев. – Цель нашей работы – подвести итоги 2025 года по нашей научно-технической политике, понять с учетом ограничений экономических и технологических, какие дополнительные решения мы можем принять для гармоничного промышленного роста в Самарской области. Самарская область всегда была и есть индустриальным регионом. За последние годы мы демонстрируем преемственность тех промышленных, технологических основ, которые были заложены еще в Куйбышеве».

Глава региона отдельно обозначил роль вузов региона, которые ведут активную и эффективную работу по развитию науки и промышленности, используя при этом меры федеральной поддержки.

В совещании в режиме ВКС принял участие заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Зайцев.

«Отмечу безусловную поддержку всех промышленных инициатив не только Самарской области, всех промышленных регионов страны со стороны министерства, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Хотел бы поблагодарить Министра Антона Андреевича Алиханова. Благодаря системной деятельности министерства в непростых экономических условиях промышленные предприятия получают возможности для системного развития».

В ходе заседания были озвучены итоги реализации государственной научно-технической и промышленной политики в Самарской области в 2025 году. С докладами выступили руководители профильных министерств, а также ректоры вузов. Были обозначены достижения ведущих университетов региона, а и также результаты работы по подготовке и поддержке кадров, развитию инфраструктуры.

Так, было отмечено, что в 41 школе Самарской области по поручению губернатора и благодаря партии «Единая Россия» были созданы специализированные классы «Российские технологии». Доступ к технологическому оборудованию получили более 2 тыс школьников. Вячеслав Федорищев поручил в этом году создать таких классов не меньше, а в ближайшие годы довести их до количество до 100.

Инженерной школе Самарского политеха был присвоен статуса «Инженерная школа Самарской области». Индустриальным партнером стал холдинг «Технодинамика». В 2025 году за счет средств областного бюджета было закуплено специализированное научное оборудование на сумму около 70 млн рублей. Был создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. В 2025 году профинансировано 18 проектов на 58,5 млн рублей. Отдельное направление деятельности Фонда – поддержка развития студенческого предпринимательства. В рамках областного конкурса «Молодой ученый» установлены 15 выплат докторантам в размере 150 тыс рублей и увеличено количество потенциальных получателей выплат. С 2026 года объем выплат победителям конкурса составит 9,3 млн рублей.

«Потенциал у Самарской области огромный. Нам надо его более эффективно использовать. Необходимо усилить интеграцию и взаимодействие с производством и высшей школой, чтобы результаты научных исследований быстрее воплощались в реальные технологии и продукты. У нас для этого есть все предпосылки», – сказал председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов, академик РАН Геннадий Котельников.

Он также поблагодарил губернатора за большое внимание к вопросам развития науки и высшего образования в регионе.

В части развития промышленности в 2025 году на территории региона были созданы 4 промышленных кластера. Всего в Самарской области функционируют 10 промышленных кластеров. Предприятия региона получают региональные и федеральные меры поддержки.
Участники заседания также обсудили проект региональной программы «Научно-технологическое развитие Самарской области» на 2026-2030 годы.

Еще один вопрос – реализация проекта по созданию межвузовского кампуса «Куйбышев», который станет точкой притяжения для молодых учёных и крупных индустриальных партнеров. Предусмотрено создание 4-х объектов: гостиничный комплекс, учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс, открытые спортивные площадки, испытательный полигон.

Кампус будет охватывать 4 технологических этапа создания беспилотных средств: Образовательные программы кампуса будут интегрированы в каждый из технологических этапов через практическую подготовку студентов, стажировки, проектную деятельность и трудоустройство у индустриального партнера. Вузами Самарской области заявлено 19 научно-образовательных лабораторий и студия технологического предпринимательства, а также 50 научно-технологических и образовательных продуктов, которые будут реализованы в кампусе.

О текущем статусе проекта доложил генеральный директор АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Армен Аракелян. Так, он сообщил, что в настоящее время идет проектирование объектов кампуса, а ввод в эксплуатацию всех объектов запланирован на 2030 год.

Также Вячеслав Федорищев ознакомился с производственной площадкой компании «Тесвел». На ее базе недавно открылся Центр робототехники. Новое пространство создано для внедрения передовых роботизированных решений и подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной промышленности. Проект реализован благодаря грантовой поддержке Минпромторга России в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» – инициативы, запущенной по поручению Президента России Владимира Путина.

«Компания «Тесвел» уже 15 лет занимается автоматизированными системами, создает комплексы промышленных роботизированных комплексов. Хотел бы поблагодарить руководство компании за то, как работа построена, за кооперацию с правительством, – сказал губернатор. – Центр робототехники – это новый шаг к тому, чтобы все предприятия, заинтересованные в автоматизации, получали эту очень важную услугу здесь, в Самарской области. Уверен, что при таком подходе предприятие будет развиваться».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Новости по теме
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ. Политика
4
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026, 16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Политика
123
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026, 19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с... Политика
864
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
103
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
103
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
149
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
131
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1780
Весь список