Я нашел ошибку
Главные новости:
В соцмедиа размещена информация о том, что в селе Воскресенка Самарской области ненадлежащим образом используется пожарный автомобиль.
В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
17 марта на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце, сообщили в СУ СКР СО.
Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»

203
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Премия присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.
В 2026 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок – 63 397 проектов со всей страны. В финал вышли 110 лучших инициатив, среди которых – проект «Голос молодого поколения» заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района Елены Баклановой. Он представлен в номинации «Диалог с населением – открытость власти».
Проекты-финалисты охватывают широкий спектр направлений: комплексное развитие территорий, взаимодействие власти с жителями и бизнесом, поддержку участников СВО и их семей, укрепление традиционных ценностей и гармонизацию межнациональных отношений.
До 6 апреля 2026 года каждый житель страны может поддержать понравившиеся проекты на странице народного голосования на портале Госуслуг. Необходимо выбрать по одному проекту в каждой из 11 номинаций и нажать «Проголосовать». Голосование определит ТОП-40 проектов, которые будут представлены членам Наблюдательного совета премии.
Победителей и лауреатов премии «Служение» объявят 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие городов, посёлков и деревень. Её цель — поддержать инициативы, направленные на служение обществу, и дать возможность каждому муниципальному служащему, главе, депутату, активисту ТОС или сельскому старосте рассказать о своих проектах и управленческих решениях.
Поддержать проект из Самарской области можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026, 20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка. Здравоохранение
95
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
17 марта 2026, 19:55
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.   Политика
118
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
17 марта 2026, 18:51
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта. Благоустройство
179
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
232
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
237
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
239
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
239
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1874
Весь список