В губернии продолжают оборудовать креативные кластеры «Пространство смыслов и возможностей».

Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
С 19 по 22 марта в Самаре пройдет Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками станут более 200 школьников, студентов и молодых специалистов.
Более 200 школьников и студентов смогут больше узнать о карьерных возможностях в сфере здравоохранения на территории Самарской области
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В губернии продолжают оборудовать креативные кластеры «Пространство смыслов и возможностей»

В 2026 году мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей» появятся в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах..

В губернии продолжают оборудовать креативные кластеры «Пространство смыслов и возможностей».
Это не просто досуговые центры, а полноценные площадки, где молодежь сможет прокачать креативные навыки и научиться чему-то новому.

В Доме культуры села Пискалы Ставропольского района откроется мини-кластер «ПискалыКрафт». В основе – идея ремесленной мастерской, где научат азам декоративно-прикладного искусства и народным художественным промыслам. Искусство древнее, а «начинка» в мастерской современная: интерактивная мультимедийная площадка с сенсорной панелью, 3D-принтер и фотобудка. Здесь предусмотрели даже мини-музей, где будут проходить выставки-продажи. Дополняют картину передовые швейные машинки, графические планшеты, выставочное оборудование.

Елена Шешунова, директор межпоселенческого дома культуры Ставропольского района: «Новые творческие пространства — это возможность дать молодежи не просто стены, а место, где рождаются идеи. Очень важно, чтобы у ребят в селах и малых городах были такие же возможности для самореализации, как у жителей мегаполисов. В кластере «ПискалыКрафт» молодёжь получит доступ к современному оборудованию, но сохранит и связь с традициями — в ремесленной мастерской будет установлен ткацкий станок, а занятия по народным промыслам станут регулярными. Такие пространства вдохновляют творить и оставаться на своей земле».

В Обшаровском СДК «Кристалл» муниципального района Приволжский разместится мини-кластер «Энергия». Пространство разделят на несколько зон. Арт-пространство «СвояАтмосфера» оборудуют мини-сценой, музыкальными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой. Локация «Свой Креатив» станет местом для мастер-классов и выставок молодых художников и фотографов. В точке «СвоиТут» можно будет общаться, играть, вести фото- и видеосъемки. Отдельную территорию «Своя Волна» отвели для танцев: здесь установят зеркала, профессиональное звуковое оборудование и дым-машину.

Напомним, что мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей» появятся в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.

 

Фото:   минкульт СО

Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
103
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
103
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
149
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
131
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1780
