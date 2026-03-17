В губернии продолжают оборудовать креативные кластеры «Пространство смыслов и возможностей».

Это не просто досуговые центры, а полноценные площадки, где молодежь сможет прокачать креативные навыки и научиться чему-то новому.



В Доме культуры села Пискалы Ставропольского района откроется мини-кластер «ПискалыКрафт». В основе – идея ремесленной мастерской, где научат азам декоративно-прикладного искусства и народным художественным промыслам. Искусство древнее, а «начинка» в мастерской современная: интерактивная мультимедийная площадка с сенсорной панелью, 3D-принтер и фотобудка. Здесь предусмотрели даже мини-музей, где будут проходить выставки-продажи. Дополняют картину передовые швейные машинки, графические планшеты, выставочное оборудование.



Елена Шешунова, директор межпоселенческого дома культуры Ставропольского района: «Новые творческие пространства — это возможность дать молодежи не просто стены, а место, где рождаются идеи. Очень важно, чтобы у ребят в селах и малых городах были такие же возможности для самореализации, как у жителей мегаполисов. В кластере «ПискалыКрафт» молодёжь получит доступ к современному оборудованию, но сохранит и связь с традициями — в ремесленной мастерской будет установлен ткацкий станок, а занятия по народным промыслам станут регулярными. Такие пространства вдохновляют творить и оставаться на своей земле».



В Обшаровском СДК «Кристалл» муниципального района Приволжский разместится мини-кластер «Энергия». Пространство разделят на несколько зон. Арт-пространство «СвояАтмосфера» оборудуют мини-сценой, музыкальными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой. Локация «Свой Креатив» станет местом для мастер-классов и выставок молодых художников и фотографов. В точке «СвоиТут» можно будет общаться, играть, вести фото- и видеосъемки. Отдельную территорию «Своя Волна» отвели для танцев: здесь установят зеркала, профессиональное звуковое оборудование и дым-машину.



Напомним, что мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей» появятся в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.

