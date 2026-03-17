Более 200 школьников и студентов смогут больше узнать о карьерных возможностях в сфере здравоохранения на территории Самарской области

С 19 по 22 марта в Самаре пройдет Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками станут более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран —  Республик Казахстан, Беларусь и Кыргызской Республики.
 
В программе форума образовательные площадки, направленные на повышение осведомленности студентов об актуальных карьерных возможностях, лекции, мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций в системе здравоохранения. Также участники посетят Самарский государственный медицинский университет и встретятся с молодыми специалистами системы здравоохранения. 

На форуме состоится круглый стол с членом Комитета Госдумы по охране здоровья, Председателем Правления Российских студенческих отрядов Юлией Дрожжиной и представителями медицинских учреждений регионов России. Участники мероприятия обсудят деятельность студенческих медицинских отрядов и дальнейшее развитие направления.

Организаторами форума выступят студенческие отряды Самарской области, Самарский государственный медицинский университет при поддержке Правительства Самарской области.

Направление медицинских студенческих отрядов одно из самых динамично развивающихся в движении Российских студенческих отрядов. За 20 лет современной истории движения через медицинское направление прошли более 35 000 студентов из 45 регионов России.  В Самарской области движение студенческих медицинских отрядов представляет штаб студенческих отрядов Самарского государственного медицинского университета «Альма матер». Студенческие медицинские отряды региона в летний трудовой семестр были заняты в учреждениях здравоохранения и детских лагерях. Участники движения РСО работали на ставках младшего и среднего медицинского персонала на всероссийских трудовых проектах. 
 
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

Фото: Российские студенческие отряды

