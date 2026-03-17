Самарская область стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление

Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
С 19 по 22 марта в Самаре пройдет Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками станут более 200 школьников, студентов и молодых специалистов.
Более 200 школьников и студентов смогут больше узнать о карьерных возможностях в сфере здравоохранения на территории Самарской области
Самарская область стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление

Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей». 
Она направлена на решение актуальных управленческих задач, стоящих перед органами исполнительной властью в регионах. В составе делегации - государственные и муниципальные служащие, представители законодательных органов власти, руководители крупных компаний с государственным участием, представители коммерческого сектора, победители и суперфиналисты конкурсов управленцев «Лидеры России» и «Лидеры Возрождения».
В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством будет разрабатывать решения по оптимизации процессов в органах власти при помощи искусственного интеллекта. 
О том, какие задачи стоят перед участниками стажировки, говорили на установочной встрече, которую провел заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он рассказал о промышленном потенциале региона, о традиционных отраслях, а также о новых перспективных направлениях развития - беспилотной авиации, пищевой промышленности, фармацевтике и др. 
«Вопросы автоматизации в этих отраслях стоят остро, и некоторые наш компании уже внедряют в работу искусственный интеллект. Этот инструмент не менее полезен для государственного сектора. Мы уже используем его в здравоохранении, транспортной системе и экологии: нейросети применяют для первичного анализа диагностических снимков, контроля потоков машин и управления дорожным движением, проверки данных с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи мусорных площадок. Однако потенциал искусственного интеллекта гораздо больше. Развить его - задача участников стажировки», - отметил Антон Емельяненко. 
Своими впечатлениями о первом дне работы поделился Никита Чигин, представитель компании «Ингосстрах», участник программы Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХиГС): 
«Перед нами стоит задача подготовить проект, который будет интегрирован в государственное управление региона. Мы как рабочая группа совместными усилиями решаем поставленную задачу. Эксперты в группе с разным опытом представляют бизнес, государственное управление из разных регионов, то есть мы – команда быстрого реагирования для решения оперативных задач. Нам будет приятно знать, что мы смогли принести пользу региону», - подчеркнул он. 
Работа проходит в формате погружения: участники получат необходимые вводные от региональных министерств и ведомств. В команде - представители не только разных направлений деятельности, но и разных субъектов страны, что позволит взглянуть на региональную проблематику свежим, независимым взглядом. 
«Самарская область является лидером применения высоких технологий в разных сферах жизни. Сегодня первый день, работаем с правительством, получаем вводные, чтобы эффективно поработать в течение этой недели и передать результат работы региону. Надеемся, что правительство Самарской области сможет еще более эффективно решать управленческие задачи. Сегодня обсуждали сферы, в которых применение искусственного интеллекта будет максимально полезно», – отметила директор по развитию партнерств и специальных проектов Высшей школы экономики Екатерина Албегова. 
Участники стажировки посетят ряд региональных предприятий, университетов, инвестплощадок, а  также объектов в сфере культуры и инноваций. Итогом недельной стажировки станет региональная предзащита проекта, а в мае разработанная стратегия будет представлена аттестационной комиссии. Предложенный план координации управленческих решений будет внедрен в работу органов власти и бюджетных учреждений.

 

Фото:   минэкономразвития СО

