Уровень воды в реках Большой Черемшан и Крымза может превысить опасные отметки

Весной 2026 года в Самарской области ожидается повышение уровня воды в реках Большой Черемшан и Крымза, что может достигнуть опасных отметок. В зонах риска организованы посты наблюдения.

На других реках региона уровень воды остаётся в пределах нормы. Лед уже сошел на Чапаевке и Чагре, на остальных реках сохраняется ледостав, включая Куйбышевское и Саратовское водохранилища.

Прогноз гидрометцентра указывает, что на реках Кондурча, Самара (п. Алексеевка), Чапаевка и Большой Иргиз воды будет в пределах нормы. На Большом Черемшане, Соке, Большом и Малом Кинеле, Крымзе и Чагре вода поднимется выше нормы на 20–64 см, на реках Самара и Елшанка — выше нормы на 180 см, пишет Самара-МК.