Самарцы могут принять участие в конкурсе «Ответственное трудоустройство подростков»

До 22 марта открыт прием заявок на конкурс «Ответственное трудоустройство подростков». Он предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы профориентации и трудоустройства подростков, а также для подростков, запускающих и развивающих собственное дело. (18+)



Конкурс проводится по шести номинациям:

- Лучшая программа адаптации подростков на рабочем месте;

- Лучшая программа трудоустройства подростков;

- Лучшее инклюзивное трудоустройство;

- Лучшая программа поддержки юных предпринимателей и семейного бизнеса;

- Лучшая программа трудоустройства подростков в конфликте с законом и в трудной жизненной ситуации;

- Лучшая программа трудоустройства подростков, оставшихся без попечения родителей.



Для регистрации необходимо заполнить анкету и приложить описание реализованного кейса на официальном сайте конкурса: https://форумтруда.рф/contest-youth.



Церемония награждения победителей запланирована на 9 апреля. Она пройдет в Санкт-Петербурге в рамках X юбилейного Международного Форума труда в КВЦ «Экспофорум».

