В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Семья года - 2026»

Начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлено на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. Прием заявок завершится 17 апреля.
Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году состязание проходит уже в десятый раз: первый конкурс прошел в 2016 году.
Семьи самарского региона традиционно входят в число победителей всероссийского этапа. Так, в 2025 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержали супруги Владимир и Альбина Андреевы из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни - 38 лет. «Это результат огромного труда всей нашей семьи. Ежедневный и кропотливый труд превратил наш родовой участок в красивый ухоженный уголок, которым мы готовы делиться с каждым», - поделилась эмоциями после победы Альбина Андреева.
Семья Андреевых реализует проект по развитию сельского туризма «Усадьба Андреевых», а также на постоянной основе проводит мероприятия для семей участников и ветеранов СВО и патриотические встречи для подрастающего поколения.
В 2026 году конкурс «Семья года» проводится по шести номинациям:
«Многодетная семья»,
«Молодая семья»,
«Сельская семья»,
«Золотая семья»,
«Семья – хранитель традиций»,
«Семья защитника Отечества».
Итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня 2026 года. Победители представят Самарскую область на всероссийском этапе.
Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
