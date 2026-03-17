В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Семья года - 2026»

Начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлено на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. Прием заявок завершится 17 апреля.

Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году состязание проходит уже в десятый раз: первый конкурс прошел в 2016 году.

Семьи самарского региона традиционно входят в число победителей всероссийского этапа. Так, в 2025 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержали супруги Владимир и Альбина Андреевы из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни - 38 лет. «Это результат огромного труда всей нашей семьи. Ежедневный и кропотливый труд превратил наш родовой участок в красивый ухоженный уголок, которым мы готовы делиться с каждым», - поделилась эмоциями после победы Альбина Андреева.

Семья Андреевых реализует проект по развитию сельского туризма «Усадьба Андреевых», а также на постоянной основе проводит мероприятия для семей участников и ветеранов СВО и патриотические встречи для подрастающего поколения.

В 2026 году конкурс «Семья года» проводится по шести номинациям:

«Многодетная семья»,

«Молодая семья»,

«Сельская семья»,

«Золотая семья»,

«Семья – хранитель традиций»,

«Семья защитника Отечества».

Итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня 2026 года. Победители представят Самарскую область на всероссийском этапе.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://news-minsocdem.samregion.ru/node/65045.

