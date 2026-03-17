В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Семья года - 2026»

На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Семья года - 2026»

В 2026 году конкурс «Семья года» проводится по шести номинациям.

Начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлено на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. Прием заявок завершится 17 апреля.
Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году состязание проходит уже в десятый раз: первый конкурс прошел в 2016 году.
Семьи самарского региона традиционно входят в число победителей всероссийского этапа. Так, в 2025 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержали супруги Владимир и Альбина Андреевы из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни - 38 лет. «Это результат огромного труда всей нашей семьи. Ежедневный и кропотливый труд превратил наш родовой участок в красивый ухоженный уголок, которым мы готовы делиться с каждым», - поделилась эмоциями после победы Альбина Андреева.
Семья Андреевых реализует проект по развитию сельского туризма «Усадьба Андреевых», а также на постоянной основе проводит мероприятия для семей участников и ветеранов СВО и патриотические встречи для подрастающего поколения.
В 2026 году конкурс «Семья года» проводится по шести номинациям:
«Многодетная семья»,
«Молодая семья», 
«Сельская семья», 
«Золотая семья»,
«Семья – хранитель традиций», 
«Семья защитника Отечества».
Итоги регионального конкурсного отбора будут подведены не позднее 10 июня 2026 года. Победители представят Самарскую область на всероссийском этапе.
Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  https://news-minsocdem.samregion.ru/node/65045. 

 

Фото:   организаторы конкурса

Теги: Самара

