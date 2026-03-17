Иван Носков: «Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Иван Носков: «Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать»

147
В Самаре, на базе спорткомплекса «Маяк», завершились матчи III этапа Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы хоккейного клуба «Лада».

В Самаре, на базе спорткомплекса «Маяк», завершились матчи III этапа Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы хоккейного клуба «Лада». В первом дивизионе победу одержала команда «Торнадо» из Екатеринбурга, а во втором победителем стала сборная Самарской области – как и на первых двух этапах любительской лиги. Всего же за победу боролись еще 8 команд: «Динамо Юниор» из Санкт-Петербурга, «Торпедо-следж» из Нижнего Новгорода, «Кодар» из Забайкальского края, «Сияжар» из Саранска, «Ратник» из Йошкар-Олы, «Авто Верхняя Пышма» из Свердловской области, «Штурм» из Нижегородской области и «Дизель» из Пензы.

«В высоком уровне игроков я не сомневаюсь, но интересно наблюдать за красивой игрой. Наши парни в полной мере продемонстрировали и яркую игру, и интересные комбинации, и волю к победе, и бойцовский дух. От души поздравляю с заслуженной победой! Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Хочу поблагодарить министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую за внимание к развитию адаптивных видов спорта в Самаре. Спасибо Самарскому концертному духовому оркестру – наши музыкальные таланты в последнее время довольно часто становятся гостями крупных спортивных мероприятий, выступая перед открытием или во время соревнований. И всегда это сочетание музыки и спорта выглядит классно, ярко, необычно».

Как отметил во время церемонии открытия президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов, почти полтора года назад именно в Самаре был дан старт Всероссийской следж-хоккейной любительской лиге.

В рамках торжественной церемонии открытия выступил Самарский концертный духовой оркестр — в исполнении коллектива прозвучал государственный гимн Российской Федерации. Среди партнеров и организаторов турнира — Правительство Самарской области, ГБУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», Самарская региональная общественная организация «Возвращение» и завод хоккейных клюшек «Заряд».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
17 марта 2026, 17:55
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер... Политика
18
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
17 марта 2026, 17:45
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Общество
32
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026, 17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий... Политика
89
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
103
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
103
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
149
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
131
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1780
Весь список