Иван Носков: «Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать»

В Самаре, на базе спорткомплекса «Маяк», завершились матчи III этапа Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы хоккейного клуба «Лада». В первом дивизионе победу одержала команда «Торнадо» из Екатеринбурга, а во втором победителем стала сборная Самарской области – как и на первых двух этапах любительской лиги. Всего же за победу боролись еще 8 команд: «Динамо Юниор» из Санкт-Петербурга, «Торпедо-следж» из Нижнего Новгорода, «Кодар» из Забайкальского края, «Сияжар» из Саранска, «Ратник» из Йошкар-Олы, «Авто Верхняя Пышма» из Свердловской области, «Штурм» из Нижегородской области и «Дизель» из Пензы.



«В высоком уровне игроков я не сомневаюсь, но интересно наблюдать за красивой игрой. Наши парни в полной мере продемонстрировали и яркую игру, и интересные комбинации, и волю к победе, и бойцовский дух. От души поздравляю с заслуженной победой! Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Хочу поблагодарить министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую за внимание к развитию адаптивных видов спорта в Самаре. Спасибо Самарскому концертному духовому оркестру – наши музыкальные таланты в последнее время довольно часто становятся гостями крупных спортивных мероприятий, выступая перед открытием или во время соревнований. И всегда это сочетание музыки и спорта выглядит классно, ярко, необычно».



Как отметил во время церемонии открытия президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов, почти полтора года назад именно в Самаре был дан старт Всероссийской следж-хоккейной любительской лиге.



В рамках торжественной церемонии открытия выступил Самарский концертный духовой оркестр — в исполнении коллектива прозвучал государственный гимн Российской Федерации. Среди партнеров и организаторов турнира — Правительство Самарской области, ГБУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», Самарская региональная общественная организация «Возвращение» и завод хоккейных клюшек «Заряд».

Фото: пресс-служба администрации Самары