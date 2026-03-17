В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Встретимся на качелях»

Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
С 19 по 22 марта в Самаре пройдет Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками станут более 200 школьников, студентов и молодых специалистов.
Более 200 школьников и студентов смогут больше узнать о карьерных возможностях в сфере здравоохранения на территории Самарской области
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Встретимся на качелях»

171
20 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Встретимся на качелях» по пьесе Риты Кадацкой.

20 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Встретимся на качелях» по пьесе Риты Кадацкой.    (12+)

СамАрт впервые сыграет спектакль в необычной локации: зрители окажутся ни много ни мало - в театральном бассейне. Именно оттуда героям постановки «Встретимся на качелях» предстоит взлететь высоко-высоко и стать смелыми-пресмелыми.

Смешную и трогательную пьесу сочинила молодой драматург Рита Кадацкая. Ее произведения входят в шорт-листы драматургических конкурсов «Евразия», «Маленькая Ремарка» и «Большая Ремарка». Постановку о том, как важно, чтобы в жизни каждого появился свой человек-солнце, ставит петербургский режиссер Константин Соя. В 2023 году он окончил мастерскую Григория Козлова в РГИСИ, стал победитель режиссерской лаборатории театра им. Ленсовета «Современная пьеса», делал эскизы на других театральных лабораториях.

Эскиз спектакля о восьмилетней Асе, самой простой девчонке, в жизни которой начинает происходить нечто невероятное, родился на лаборатории «Молодые режиссеры – детям», которую СамАрт провел в мае прошлого года. Критики и зрители проголосовали за продолжение работы над эскизом и создание из него полноценного спектакля. В процессе работы у спектакля появился художник по костюмам – это известная самартовским зрителям по постановке «Бесконечная история» художница Лилия Хисматуллина.
В постановке заняты артисты Алексей Елхимов, Полина Паздерина, Валерия Павлюк, Андрей Пеньков, Юрий Коннов и Владислав Кричмарь.

 

Новости по теме
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026, 17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий... Политика
6
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ. Политика
26
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
17 марта 2026, 17:06
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица. Экология
97
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
103
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
103
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
149
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
17 марта 2026  16:44
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
131
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1780
Весь список