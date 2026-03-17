В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Встретимся на качелях»

20 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Встретимся на качелях» по пьесе Риты Кадацкой. (12+)

СамАрт впервые сыграет спектакль в необычной локации: зрители окажутся ни много ни мало - в театральном бассейне. Именно оттуда героям постановки «Встретимся на качелях» предстоит взлететь высоко-высоко и стать смелыми-пресмелыми.

Смешную и трогательную пьесу сочинила молодой драматург Рита Кадацкая. Ее произведения входят в шорт-листы драматургических конкурсов «Евразия», «Маленькая Ремарка» и «Большая Ремарка». Постановку о том, как важно, чтобы в жизни каждого появился свой человек-солнце, ставит петербургский режиссер Константин Соя. В 2023 году он окончил мастерскую Григория Козлова в РГИСИ, стал победитель режиссерской лаборатории театра им. Ленсовета «Современная пьеса», делал эскизы на других театральных лабораториях.

Эскиз спектакля о восьмилетней Асе, самой простой девчонке, в жизни которой начинает происходить нечто невероятное, родился на лаборатории «Молодые режиссеры – детям», которую СамАрт провел в мае прошлого года. Критики и зрители проголосовали за продолжение работы над эскизом и создание из него полноценного спектакля. В процессе работы у спектакля появился художник по костюмам – это известная самартовским зрителям по постановке «Бесконечная история» художница Лилия Хисматуллина.

В постановке заняты артисты Алексей Елхимов, Полина Паздерина, Валерия Павлюк, Андрей Пеньков, Юрий Коннов и Владислав Кричмарь.

