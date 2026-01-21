Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта

Сегодня, 21 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.

Глава региона поздравил лауреатов с их достижениями и отметил значимость их научного труда для региона и страны:

«Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора. Создает большое количество мер поддержки для различных направлений образования и науки. Самарская область в свою очередь также вводит всевозможные гранты для талантливых молодых ученых», – отметил глава региона.

Ежегодно из регионального бюджета на развитие сферы науки выделяется около 300 миллионов рублей, действуют различные программы поддержки молодых ученых, среди них: конкурс «Молодой ученый», грантовые инициативы и выплаты для исследователей и конструкторов.

В рамках национальной стратегии научно-технологического развития реализуются масштабные программы поддержки молодых ученых на федеральном уровне. Особое место занимает президентская стипендия – важный инструмент мотивации для наиболее талантливых аспирантов и адъюнктов. Ежегодно присуждается 500 стипендий в размере 75 000 рублей на срок от одного года до четырех лет, с ежемесячной выплатой. Конкурс объявляется Минобрнауки России.

В 2024—2025 годах получателями стипендии стали 11 молодых ученых из Самарской области, среди которых: Дарья Агапова, Дмитрий Брагин, Екатерина Бухтеева, Анна Ковальская и Артём Мешков.

Аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Артём Мешков является также специалистом-технологом Объединенной Двигателестроительной Корпорации – Кузнецов. Как отметил лауреат президентской стипендии, именно благодаря тому, что госкорпорация является индустриальным партнером университета, это позволяет учащейся молодежи применить свои знания в масштабе крупного производства:

«Нам удалось на практике доказать, что 3D-печать – это будущее промышленности. Все в нашем мире ускоряется, и технологические процессы тоже. Поэтому главная задача – быстро и экономически эффективно воплощать идеи в металле и внедрять их в производство», – поделился специалист.

На встрече также обсуждались идеи, имеющие прикладное значение для экономики региона. Молодые ученые поделились предложениями по мерам поддержки, указали на существующие пробелы в текущих программах.

В завершении Вячеслав Федорищев поручил детально проработать все высказанные идеи, и уже в феврале на традиционном Совете ректоров вузов Самарской области эти инициативы будут представлены для обсуждения.

«Очень рад был с вами познакомиться и приглашаю принять участие в Совете ректоров в конце февраля. Надо будет вам обобщить свои идеи и выступить на совете уже с конкретным предложением. Главное, что у вас получается участвовать в конкурсах, добиваться того, чтобы наш регион был впереди по многим направлениям науки. Это очень большая гордость для нас. Поэтому вам большое спасибо и успехов!», – подытожил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области