Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МОК.
МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву на Олимпийские игры
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне «Машенька»
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
21 января днем на ж/д переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой".
В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Сегодня, 21 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.

Глава региона поздравил лауреатов с их достижениями и отметил значимость их научного труда для региона и страны:

«Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора. Создает большое количество мер поддержки для различных направлений образования и науки. Самарская область в свою очередь также вводит всевозможные гранты для талантливых молодых ученых», – отметил глава региона.

Ежегодно из регионального бюджета на развитие сферы науки выделяется около 300 миллионов рублей, действуют различные программы поддержки молодых ученых, среди них: конкурс «Молодой ученый», грантовые инициативы и выплаты для исследователей и конструкторов.

В рамках национальной стратегии научно-технологического развития реализуются масштабные программы поддержки молодых ученых на федеральном уровне. Особое место занимает президентская стипендия – важный инструмент мотивации для наиболее талантливых аспирантов и адъюнктов. Ежегодно присуждается 500 стипендий в размере 75 000 рублей на срок от одного года до четырех лет, с ежемесячной выплатой. Конкурс объявляется Минобрнауки России.

В 2024—2025 годах получателями стипендии стали 11 молодых ученых из Самарской области, среди которых: Дарья Агапова, Дмитрий Брагин, Екатерина Бухтеева, Анна Ковальская и Артём Мешков.

Аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Артём Мешков является также специалистом-технологом Объединенной Двигателестроительной Корпорации – Кузнецов. Как отметил лауреат президентской стипендии, именно благодаря тому, что госкорпорация является индустриальным партнером университета, это позволяет учащейся молодежи применить свои знания в масштабе крупного производства:

«Нам удалось на практике доказать, что 3D-печать – это будущее промышленности. Все в нашем мире ускоряется, и технологические процессы тоже. Поэтому главная задача – быстро и экономически эффективно воплощать идеи в металле и внедрять их в производство», – поделился специалист.

На встрече также обсуждались идеи, имеющие прикладное значение для экономики региона. Молодые ученые поделились предложениями по мерам поддержки, указали на существующие пробелы в текущих программах.

В завершении Вячеслав Федорищев поручил детально проработать все высказанные идеи, и уже в феврале на традиционном Совете ректоров вузов Самарской области эти инициативы будут представлены для обсуждения.

«Очень рад был с вами познакомиться и приглашаю принять участие в Совете ректоров в конце февраля. Надо будет вам обобщить свои идеи и выступить на совете уже с конкретным предложением. Главное, что у вас получается участвовать в конкурсах, добиваться того, чтобы наш регион был впереди по многим направлениям науки. Это очень большая гордость для нас. Поэтому вам большое спасибо и успехов!», – подытожил глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026, 20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе. Политика
628
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026, 18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Политика
1821
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026, 23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
Пусть святая вода принесет в ваши дома мир и согласие. Крепкого вам здоровья, счастья, душевного спокойствия и благополучия! Общество
536
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
279
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
297
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
281
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
494
