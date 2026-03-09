Жители региона могут позвонить на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

Телефонные консультации организовал Роспотребнадзор.

9 марта в стране начала работать Всероссийская горячая линия по вопросам защиты прав потребителей. Ее приурочили ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта.



Сотрудники Роспотребнадзора консультируют по подготовке претензий и исковых заявлений. Также специалисты напоминают о портале Государственной информационной системы защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).



Тематическая горячая линия будет работать до 20 марта. Номера телефонов, по которым можно получить ответы на вопросы, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр ведомства: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

Источник: 450media.ru