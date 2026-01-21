Я нашел ошибку
Главные новости:
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности

148
За 2025 год в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности: их число достигло 300. По сравнению с 2024 годом рост составил 58%. Такой результат отражает системную работу по трансформации научных исследований в защищенные патенты и товарные знаки, что укрепляет позиции вуза как лидера в создании медицинских инноваций.

Среди последних достижений — патенты на разработки, которые меняют подходы к лечению сложных заболеваний. Одним из ключевых стал способ лечения пациентов с множественной миеломой с помощью адоптивной иммунотерапии на основе натуральных киллеров. Это инновационное решение открывает возможности для пациентов с резистентными формами онкогематологических заболеваний, когда традиционные схемы терапии исчерпали себя.

Также в СамГМУ запатентована целая линейка «умных» диагностических устройств, которые обладают функцией дистанционной передачи данных для интеграции в телемедицинские системы. Среди них цифровой тонометр и тонометр с функцией голосовой озвучки результатов измерений и поддержки нескольких пользователей, цифровой стетофонендоскоп, пульсоксиметр с функцией определения частоты дыхания и другие разработки. При этом тонометр и стетофонендоскоп уже зарегистрированы в реестре Росздравнадзора и могут поставляться в любые медицинские учреждения страны.

Параллельно ведется работа по регистрации товарных знаков, что обеспечивает правовую защиту брендов СамГМУ на рынке.

Всего начиная с 2023 года в СамГМУ зарегистрировали 656 объектов интеллектуальной собственности.

«Это не просто статистическое достижение университета, – говорит ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. - Это свидетельство зрелости инновационной экосистемы вуза, где научная мысль последовательно проходит путь от лаборатории до патента, а затем — до реального продукта или методики, способных изменить медицинскую практику. Активная коммерциализация разработок и расширяющаяся клиентская база услуг по защите интеллектуальной собственности открывают перед СамГМУ новые возможности, укрепляя его финансовую устойчивость и статус федерального центра притяжения для медицинской науки и технологического предпринимательства».

Руководитель отдела по работе с интеллектуальной собственностью СамГМУ Дарья Алянчикова отметила, что СамГМУ регистрирует не только собственные разработки, но и оказывает услуги в области защиты интеллектуальной собственности для внешних заказчиков в России и за рубежом. В числе партнеров вуза в первую очередь медицинские учреждения и врачи частной практики, но возможности и высокая компетенция сотрудников СамГМУ позволяют оказывать комплексные услуги по управлению и защите интеллектуальной собственности не только в сфере медицины.

Здравоохранение
21 января 2026  11:02
148
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
427
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
439
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026  14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
478
Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
Названо допустимое количество чашек чая в день
301
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026  15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
555
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026  15:12
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование
547
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта».
19 января 2026  14:59
Автопарк Нефтегорской ЦРБ пополнили два новых автомобиля на базе «ГАЗ Соболь»   
550
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
18 января 2026  10:05
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
660
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
17 января 2026  15:29
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
958
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15875
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
51
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
121
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
164
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
445
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
397
