В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности

За 2025 год в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности: их число достигло 300. По сравнению с 2024 годом рост составил 58%. Такой результат отражает системную работу по трансформации научных исследований в защищенные патенты и товарные знаки, что укрепляет позиции вуза как лидера в создании медицинских инноваций.

Среди последних достижений — патенты на разработки, которые меняют подходы к лечению сложных заболеваний. Одним из ключевых стал способ лечения пациентов с множественной миеломой с помощью адоптивной иммунотерапии на основе натуральных киллеров. Это инновационное решение открывает возможности для пациентов с резистентными формами онкогематологических заболеваний, когда традиционные схемы терапии исчерпали себя.

Также в СамГМУ запатентована целая линейка «умных» диагностических устройств, которые обладают функцией дистанционной передачи данных для интеграции в телемедицинские системы. Среди них цифровой тонометр и тонометр с функцией голосовой озвучки результатов измерений и поддержки нескольких пользователей, цифровой стетофонендоскоп, пульсоксиметр с функцией определения частоты дыхания и другие разработки. При этом тонометр и стетофонендоскоп уже зарегистрированы в реестре Росздравнадзора и могут поставляться в любые медицинские учреждения страны.

Параллельно ведется работа по регистрации товарных знаков, что обеспечивает правовую защиту брендов СамГМУ на рынке.

Всего начиная с 2023 года в СамГМУ зарегистрировали 656 объектов интеллектуальной собственности.

«Это не просто статистическое достижение университета, – говорит ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. - Это свидетельство зрелости инновационной экосистемы вуза, где научная мысль последовательно проходит путь от лаборатории до патента, а затем — до реального продукта или методики, способных изменить медицинскую практику. Активная коммерциализация разработок и расширяющаяся клиентская база услуг по защите интеллектуальной собственности открывают перед СамГМУ новые возможности, укрепляя его финансовую устойчивость и статус федерального центра притяжения для медицинской науки и технологического предпринимательства».

Руководитель отдела по работе с интеллектуальной собственностью СамГМУ Дарья Алянчикова отметила, что СамГМУ регистрирует не только собственные разработки, но и оказывает услуги в области защиты интеллектуальной собственности для внешних заказчиков в России и за рубежом. В числе партнеров вуза в первую очередь медицинские учреждения и врачи частной практики, но возможности и высокая компетенция сотрудников СамГМУ позволяют оказывать комплексные услуги по управлению и защите интеллектуальной собственности не только в сфере медицины.