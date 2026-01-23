В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями

В новогодние праздники в оториноларингологическое отделение Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) поступило рекордное количество пациентов с осложнениями после вирусной инфекции. Одной из таких пациенток стала 28-летняя Анна, которой врачи буквально спасли жизнь. У девушки было сразу несколько опасных осложнений.

Все началось в ноябре, когда врачи одного из медицинских учреждений обнаружили у Анны полипы и гнойный синусит. Девушку пытались лечить антибиотиками, но ничего не помогало.

«В праздники мне стало хуже, я не могла дышать, глотать, был заложен нос, температура под 40, — вспоминает Анна. - На “скорой” меня отвезли в больницу, сделали пункцию и отправили лечиться домой. На следующий день я совсем не могла дышать и начала синеть. В это время дежурной больницей были Клиники СамГМУ, здесь мне оказали помощь и буквально вытащили. Я уже как будто была между двух миров. Очень рада, что попала сюда, врачи постоянно за мной следят, хорошо обращаются».

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Зелева, у Анны было очень редкое сочетание осложнений.

«Запущенный кариес привел к гаймориту, паратонзилярному абсцессу и флегмоне шеи, — говорит врач. — Мы прооперировали пациентку, а в отделении челюстно-лицевой хирургии ей удалили кариозные зубы. Такого сочетания осложнений мы не встречали уже лет 15».

Еще один пациент — мальчик-подросток, — поступил в отделение 31 декабря. Причиной также стал запущенный кариес и перенесенная инфекция.

«У пациента сформировался одонтогенный верхнечелюстной синусит, на это, видимо, родители не обратили внимание, — говорит Олеся Зелева. — Затем он получил переохлаждение и ситуация усугубилась, у него опух глаз, но родители подумали, что это аллергия. Когда ребенок стал терять сознание, появилась выраженная головная боль, они обратились к нам. Оказалось, что у мальчика гной в орбите и отек головного мозга. Его эндоскопически прооперировали, вскрыли все пазухи со стороны воспаленного глаза и орбиту, чтобы обеспечить отток гноя. В отделении челюстно-лицевой хирургии пациенту также удалили кариозные зубы. Сейчас у него все хорошо».

Всего за праздники в отделение поступило шесть пациентов с осложнениями после вирусной инфекции.

«Чтобы не допустить таких осложнений, важно следить за состоянием зубов, в том числе молочных, и вовремя их лечить, не переохлаждаться, носить шапку в холодное время года и регулярно посещать оториноларинголога», — подчеркнула Олеся Зелева.