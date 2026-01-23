В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями

Я нашел ошибку
Главные новости:
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
-1.48
EUR 88.79
-1.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями

164
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями

В новогодние праздники в оториноларингологическое отделение Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) поступило рекордное количество пациентов с осложнениями после вирусной инфекции. Одной из таких пациенток стала 28-летняя Анна, которой врачи буквально спасли жизнь. У девушки было сразу несколько опасных осложнений.

Все началось в ноябре, когда врачи одного из медицинских учреждений обнаружили у Анны полипы и гнойный синусит. Девушку пытались лечить антибиотиками, но ничего не помогало. 

«В праздники мне стало хуже, я не могла дышать, глотать, был заложен нос, температура под 40, — вспоминает Анна. - На “скорой” меня отвезли в больницу, сделали пункцию и отправили лечиться домой. На следующий день я совсем не могла дышать и начала синеть. В это время дежурной больницей были Клиники СамГМУ, здесь мне оказали помощь и буквально вытащили. Я уже как будто была между двух миров. Очень рада, что попала сюда, врачи постоянно за мной следят, хорошо обращаются».

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Зелева, у Анны было очень редкое сочетание осложнений.

«Запущенный кариес привел к гаймориту, паратонзилярному абсцессу и флегмоне шеи, — говорит врач. — Мы прооперировали пациентку, а в отделении челюстно-лицевой хирургии ей удалили кариозные зубы. Такого сочетания осложнений мы не встречали уже лет 15».

Еще один пациент — мальчик-подросток, — поступил в отделение 31 декабря. Причиной также стал запущенный кариес и перенесенная инфекция. 

«У пациента сформировался одонтогенный верхнечелюстной синусит, на это, видимо, родители не обратили внимание, — говорит Олеся Зелева. — Затем он получил переохлаждение и ситуация усугубилась, у него опух глаз, но родители подумали, что это аллергия. Когда ребенок стал терять сознание, появилась выраженная головная боль, они обратились к нам. Оказалось, что у мальчика гной в орбите и отек головного мозга. Его эндоскопически прооперировали, вскрыли все пазухи со стороны воспаленного глаза и орбиту, чтобы обеспечить отток гноя. В отделении челюстно-лицевой хирургии пациенту также удалили кариозные зубы. Сейчас у него все хорошо». 

Всего за праздники в отделение поступило шесть пациентов с осложнениями после вирусной инфекции.

«Чтобы не допустить таких осложнений, важно следить за состоянием зубов, в том числе молочных, и вовремя их лечить, не переохлаждаться, носить шапку в холодное время года и регулярно посещать оториноларинголога», — подчеркнула Олеся Зелева.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
23 января 2026  10:42
В новогодние праздники в Клиниках СамГМУ спасли девушку сразу с несколькими опасными осложнениями
164
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
23 января 2026  09:16
Врач назвала способ выявить дефицит витаминов зимой
197
С 2025 года в Самарской области действует еще одна программа поддержки специалистов в сфере культуры.
22 января 2026  17:59
«Земский работник культуры»: по новой программе 15 специалистов получили по 1 млн рублей на переезд в  Самарскую область
477
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, что готовиться к холодам нужно заранее и системно.
22 января 2026  17:41
Врач-терапевт рассказал самарцам, как подготовиться ко второй волне морозов
442
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
22 января 2026  17:16
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
455
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
22 января 2026  09:10
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России
361
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января 2026  19:41
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
680
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
21 января 2026  11:02
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
446
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
632
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
645
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15900
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
Весь список