«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог

В Самарской области за год в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» приняли участие 295 специалистов.



Среди них - врач-рентгенолог Елена Никульникова. Специалист работает в Красноармейской центральной районной больнице.



«При принятии решения меня заинтересовала эта кадровая программа, приятным бонусом стали и доплаты. Кроме того, приятно работать на хорошем оборудовании, которое регулярно обновляется, —отметила врач.— Я работаю с поликлиническими исследованиями — флюорографией и маммографией».



В районе также реализуется комплекс муниципальных мер поддержки.



«Помимо выплат по федеральной программы, мы обеспечиваем медработников жильем, — рассказал главный врач Николай Юрицин. —Администрация района предоставляет для этого целый жилой дом, где уже проживают некоторые наши сотрудники. Сейчас мы оформляем документы еще на двоих».



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

