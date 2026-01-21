Я нашел ошибку
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог

«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог

В Самарской области за год в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» приняли участие 295 специалистов.

Среди них - врач-рентгенолог Елена Никульникова. Специалист работает в Красноармейской центральной районной больнице.

«При принятии решения меня заинтересовала эта кадровая программа, приятным бонусом стали и доплаты. Кроме того, приятно работать на хорошем оборудовании, которое регулярно обновляется, —отметила врач.— Я работаю с поликлиническими исследованиями — флюорографией и маммографией».

В районе также реализуется комплекс муниципальных мер поддержки.

«Помимо выплат по федеральной программы, мы обеспечиваем медработников жильем, — рассказал главный врач Николай Юрицин. —Администрация района предоставляет для этого целый жилой дом, где уже проживают некоторые наши сотрудники. Сейчас мы оформляем документы еще на двоих».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января 2026  19:41
21 января 2026  19:41
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
21 января 2026  11:02
21 января 2026  11:02
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
258
Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
20 января 2026  12:19
Названо допустимое количество чашек чая в день
333
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
18 января 2026  10:05
18 января 2026  10:05
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
670
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
242
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
275
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
250
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
479
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
429
Весь список