В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области состоялось тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.

Осуждённым была прочитана лекция об истории праздника, его значении в эпоху цифровых технологий, а также о том, как почерк отражает индивидуальность человека, его характер и внутреннюю дисциплину.

Завершилось мероприятие тематической викториной, в ходе которой участники отвечали на вопросы, связанные с историей письменности, знаменитыми каллиграфами, а также интересными фактами о почерке и его диагностике, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО