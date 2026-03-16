Фильм «Битва за битвой» получил главный «Оскар» года

Главная интрига премии «Оскар» раскрыта: лучшим фильмом года признана картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелес и принесла ленте настоящий триумф.

Фильм был представлен сразу в 14 номинациях и сумел забрать шесть статуэток. Главной наградой вечера стала победа в категории «Лучший фильм», что окончательно закрепило успех картины на нынешнем «Оскаре».

В борьбе за главную награду года «Битва за битвой» обошла ряд громких проектов. Среди них были фильмы «Грешники» режиссёра Райана Куглера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, а также картина «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Сюжет фильма разворачивается вокруг героя, которого играет Леонардо ДиКаприо. Его персонаж в начале 2000-х состоял в леворадикальной экстремистской группировке, однако после её распада вынужден скрываться. Спустя 16 лет на него и его дочь начинает охоту полковник Локджо, роль которого исполнил Шон Пенн, пишет Лайф.