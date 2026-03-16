В Росстате назвали разницу между зарплатами медиков и учителей

Среднемесячная заработная плата педагогов в России в 2025 году составила свыше 70 тыс. рублей, а медиков - более 80 тыс. рублей. Это следует из материалов Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: образование - 71 345 рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 81 726 рублей", - говорится в сообщении.

Зарплата в сфере образования выросла в 2025 году на 13%, а в здравоохранении - на 14%, следует из материалов.

Средний размер зарплаты по стране в декабре 2025 года составил 139 727 рублей.