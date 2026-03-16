На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самаре пешеходы оценили вежливость водителей на 3,2 балла из 5

160
В Самаре пешеходы оценили вежливость водителей на 3,2 балла из 5

Пешеходы ставят на первое место по вежливости водителей Казани и Красноярска, тогда как сами автомобилисты выше всего оценивают культуру вождения в Москве и Омске. В опросе SuperJob приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах.

По версии пешеходов, в топ-3 самых вежливых вошли водители Казани и Красноярска (средние оценки составляют по 3,8 балла из 5), Омска и Перми (по 3,7 балла), а также Москвы (3,6 балла). За последние три года, согласно динамике оценок, прогресс в соблюдении правил дорожного движения больше всего заметен в Казани (+1,1 балла), Омске (+0,8 балла) и Красноярске (+0,7 балла). Правда, красноярские пешеходы явно расходятся во мнении с водителями: благодаря оценкам тех, у кого нет машины, мегаполис попал в лидеры рейтинга, в то время как автомобилисты снизили свою оценку коллегам с 3,7 до 3,3 балла.


В Самаре пешеходы оценили вежливость водителей на 3,2 балла из 5 возможных, автовладельцы же оценили культуру на дорогах на 3,3 балла. В 2023 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, этот показатель в городе был равен 3,2 балла у пешеходов и 3,4 – у автомобилистов.

 
В целом, с точки зрения самих автомобилистов, самыми вежливыми в 2026 году стали водители Москвы и Омска (в среднем по 3,6 балла из 5). В Перми водители тоже высоко оценили друг друга (3,5 балла). В Волгограде, Санкт-Петербурге и Челябинске культуру вождения оценили на 3,4 балла. При этом в Челябинске пешеходы, напротив, поставили одну из самых низких оценок среди всех городов (3,1 балла).
 
За последние три года автомобилисты стали оценивать навыки вождения екатеринбуржцев ниже (3,3 против 3,6 в 2023 году). Однако хуже всего с вежливостью обстоят дела в Воронеже. В этом городе пешеходы уменьшили свои оценки по сравнению с 2023 годом — с 3,1 до 2,9 балла. Водители Воронежа тоже оценили себя ниже, чем три года назад (3,0 против 3,2). Город оказался на последнем месте рейтинга и среди пешеходов, и среди автовладельцев.

Контекстный анализ комментариев показывает, что пешеходов больше всего раздражает невежливость автовладельцев на «зебрах» — особенно на нерегулируемых переходах, где водители нередко даже не притормаживают. Почти так же часто звучат жалобы на парковку на тротуарах и езду по пешеходным зонам. Отдельная боль — скоростная езда по лужам.

Водителей, в свою очередь, по-прежнему, раздражает отсутствие «поворотников» и хаотичные перестроения. Чаще всего эти претензии адресованы таксистам и водителям каршеринга. Любители громкой музыки, из-за которых не слышно сигналов, тоже остаются в топе раздражающих факторов, наряду с гонщиками без глушителей.

Несмотря на претензии к культуре вождения, динамика оценок показывает, что конфликтность на дорогах постепенно снижается: за последние пять лет разрыв между тем, как пешеходы и водители оценивают культуру вождения, значительно сократился, а средние оценки в большинстве мегаполисов выросли.


Место проведения опроса: г. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 14 октября 2025 года — 10 марта 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

